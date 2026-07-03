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Тоқаев Лукашенконы және Беларусь халқын құттықтады

Тоқаев Беларусь президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 16:21 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 3 шілдеде Беларусь президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенконы Беларусь Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

"Беларусь халқының бірлігін, ұлттық рухының мықтылығын және елдің жасампаздық пен өркениет жолындағы батыл қадамын айшықтайтын бұл айтулы күннің символдық мәні ерекше. Қазақстандықтар бауырлас беларусь халқына айрықша ықылас танытып, оның төл мәдениеті мен бай дәстүріне зор құрметпен қарайды", – деп жазылған жеделхатта.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен Беларусь арасында достық пен стратегиялық серіктестік рухына сай жемісті әрі өзара тиімді ынтымақтастық жолға қойылғанын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенконың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Беларусь халқына бақ-береке тіледі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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