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Оқиғалар

88 млн теңге көлеміндегі қайырымдылық қаржысын жымқырды деген күдікті Оралда ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 14:56 Фото: Zakon.kz
Батыс Қазақстан облысының полицейлері 88 миллион теңгеден астам қайырымдылық қаражатын жымқырды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген ер адамды Орал қаласында ұстады.

Полиция департаментінің мәліметінше, күдікті 2025 жылдың ақпан айынан бері халықаралық іздеуде болған.

Тергеу деректеріне сәйкес, ол алдау және сенімге қиянат жасау арқылы қайырымдылыққа жиналған 88 миллион теңгеден астам қаржыны иемденген.

Күдіктіні ұстау кезінде ол құқық қорғау органдарының қызметкерлерінен жасырыну мақсатында шкафтың ішіне тығылған. Алайда полицейлер оны анықтап, қолға түсірді.

Қазіргі уақытта күдікті Орал қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Полицияның мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр.

"Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – деп хабарлады Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның Бас прокуратурасы сот үкімі заңды күшіне енген қазақстандық азаматшаны жазасын өтеу үшін Ресей Федерациясынан экстрадициялаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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