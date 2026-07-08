ШҚО-да демалыс күндері 1500-ге жуық жол қозғалысы ережесін бұзу дерегінің жолы кесілді
Патрульдік жасақтардың жұмысы икемді кесте бойынша ұйымдастырылып, жолдардағы ахуал тұрақты түрде талданып отырды. Бұл тәсіл тәуекелі жоғары бағыттарға жедел ден қоюға, патрульдеу бағыттарын уақытылы өзгертуге және күш пен құралдарды тиімді орналастыруға мүмкіндік берді.
Жүргізілген профилактикалық іс-шаралардың нәтижесінде жол қозғалысы ережелерін бұзудың 1489 фактісі анықталды. Ескерту және түсіндіру жұмыстарына қарамастан, кейбір жүргізушілер заң талаптарын өрескел бұзып, өз өмірі мен өзге жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне қауіп төндіруде.
Демалыс күндері полицейлер Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608-бабы бойынша көлік құралын мас күйінде басқарудың 12 дерегін тіркеді. Сонымен қатар көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде қайтадан рөлге отырған бір фактісі анықталды. Аталған құқық бұзушылық Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрескел құқық бұзушылықтардың жолын кесу мақсатында 22 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды. Полиция департаменті өңір жолдарындағы құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстардың тұрақты негізде жалғасатынын атап өтті.
Тәртіп сақшылары жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жолда мұқият болуға және өзара сыйластық танытуға шақырады. Жолдағы қауіпсіздік – әрбір жол қозғалысына қатысушының ортақ жауапкершілігі.