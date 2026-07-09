#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Астанада мас күйде жол апатын жасады деген күдікпен боксшы Данияр Елеусінов тексеріліп жатыр

Астанада мас күйде жол апатын жасады деген күдікпен боксшы Данияр Елеусінов тексеріліп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 09:56 Сурет: Instagram/yeleussinovdaniyar
9 шілде күні таңертең Астанада болған жол-көлік оқиғасына (ЖКО) 2016 жылғы Олимпиада чемпионы, қазақстандық боксшы Данияр Елеусіновтің қатысы болуы мүмкін деген ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Instagram желісіндегі Dictatura Zakona парақшасының мәліметінше, Нұра ауданында Төле би мен Халифа бен Заид әл-Нахаян көшелерінің қиылысында (Хан Шатыр СОО маңы) үш автокөліктің қатысуымен жол апаты болған. Оқиғаға кінәлі деп танылған Toyota Land Cruiser жүргізушісі оқиға орнынан кетіп қалған.

Жарияланған ақпаратта іздестіру барысында аталған көлік Достық көшесінде, Хан Шатыр сауда орталығының маңында тоқтатылғаны, рөлде 1991 жылы туған Данияр Маратұлы Елеусінов болғаны және оның алкогольдік масаңдық белгілері байқалғаны айтылған.

Астана қалалық Полиция департаменті бұл ақпаратқа қатысты пікір білдірді.

"Астанада бірнеше автокөлік зақымданған екі жол-көлік оқиғасы тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, Toyota Land Cruiser жүргізушісі бірнеше көлікпен соқтығысып, оқиға орнынан кетіп қалған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында аталған көлік Достық көшесінде полиция қызметкерлерімен анықталып, тоқтатылды. Рөлде алкогольдік масаңдық белгілері бар 35 жастағы ер адам болған", – деп мәлімдеді ведомство.

Полицияның мәліметінше, жол апаттарынан зардап шеккендер жоқ.

"Аталған факті бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша жүргізушінің әрекетіне құқықтық баға беріліп, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті шаралар қабылданады. "Заң және тәртіп" қағидаты өзгермейді: жауапкершілік адамның танымалдығына, кәсібіне, лауазымына немесе еңбегіне байланысты емес. Заңды бұзып, жауапкершіліктен жалтаруға тырысқан әрбір адам заң аясында жауап береді", – деп толықтырды полиция.

Айта кетейік, соңғы уақытта қазақстандық боксшылардың қатысуымен болған даулы оқиғалар аз емес. Бұған дейін қазақстандық боксшы, жаттықтырушы әрі ММА спортшысы Мұхит Амантаев IBA Nomad турнирі алдындағы сөзінде бейәдеп сөз айтқаны үшін айыппұл арқалаған еді. Сондай-ақ әлем және Азия чемпионы Теміртас Жүсіпов жұбайын қатыгездікпен ұрды деген айыпқа ілінген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Данияр Елеусінов
00:02, 16 желтоқсан 2023
Данияр Елеусінов екі жылдық үзілістен соң рингке оралып, жеңіске жетті
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
16:02, 28 тамыз 2025
Алматыда автобус жаппай жол апатын тудырды
Қазақстандық ММА спортшысы Таиландта жол апатына түсті
19:34, 27 наурыз 2026
Қазақстандық ММА спортшысы Таиландта жол апатына түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Конор Макгрегор
10:25, Бүгін
Тренер Макгрегора сомневается в возвращении Конора в лёгкий вес
В Астане задержан олимпийский чемпион по боксу 2016 года Данияр Елеусинов
10:01, Бүгін
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов управлял авто в нетрезвом состоянии - юрист Рахымгалиев
Бублик рискует скатиться на шесть позиций в рейтинге ATP после вылета с &quot;Уимблдона&quot;
09:39, Бүгін
Бублик рискует скатиться на шесть позиций в рейтинге ATP после вылета с "Уимблдона"
Алишер Сулейменов
09:13, Бүгін
Казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов выиграл престижный турнир в Бразилии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: