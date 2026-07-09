#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Қазақстанда заңсыз балық аулағандар 16,2 млн теңгеден астам айыппұл төледі

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 12:36 Фото: unsplash
Балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Серік Сермағамбетов 2026 жылғы 9 шілдеде өткен Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте балық шаруашылығы саласында анықталған құқық бұзушылықтар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, еліміздің барлық өңірінде жыл сайын "Уылдырық шашу" балық қорғау акциясы өткізіледі.

"2026 жылы акция барысында 815 әкімшілік хаттама толтырылып, құқық бұзушыларға жалпы сомасы 16,2 млн теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар 1,9 тонна заңсыз ауланған балық тәркіленді. Бұдан бөлек, жыл сайын Жайық–Каспий бассейнінің су айдындарында Ішкі істер органдары мен ҰҚК Шекара қызметінің қызметкерлерімен бірлесіп "Бекіре" кең ауқымды балық қорғау акциясы өткізіледі", – деді Серік Сермағамбетов.

Оның мәліметінше, 2026 жылы аталған акция барысында 1239 құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізілімінде 33 материал тіркелді. Сондай-ақ 840 келі балық, 134 аулау құралы және 25 жүзу мен көлік құралы тәркіленді.

Сонымен қатар биылғы жылдың 1 наурызы мен 31 мамыры аралығында дәстүрлі "Таза су айдындары" табиғатты қорғау акциясы өткізілді.

"Акция аясында су айдындарынан иесіз қалған 4976 ау шығарылып, 380,3 тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдық жиналды. Іс-шараға 5500-ден астам адам қатысып, 1594 арнайы техника жұмылдырылды", – деп қосты комитет төрағасы.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака
13:18, Бүгін
Алаяқтардың көздегені банк шоттары емес: қазақстандықтарға маңызды ескерту жасалды
Сермағамбетов Серік, АШМ, Балық шаруашылығы комитеті, төраға, тағайындау
17:58, 05 наурыз 2025
ҚР АШМ Балық шаруашылығы комитетінің төрағасы тағайындалды
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы
12:38, 19 наурыз 2026
Салық кодексінің бизнеске әсері: 34 мыңнан астам жеке кәсіпкер өздігінен жұмыс істейтіндер қатарына өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
14:34, Бүгін
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
14:23, Бүгін
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
Александр Бублик
14:11, Бүгін
Как теннисисты из Казахстана выступили на "Уимблдоне" в 2026 году
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
14:07, Бүгін
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: