Халықты құлақтандыру жүйесіне қатысты жаңа талаптар күшіне енді
Құжатқа сәйкес, Астана, облыс және республикалық маңызы бар қала деңгейіндегі құлақтандыру жүйесі мына санаттарға ескерту сигналдары мен ақпаратты жеткізуді қамтамасыз етеді:
- тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімінің өкімі бойынша Астана, облыс (немесе оның бір бөлігі), республикалық маңызы бар қала, облыстық маңызы бар қала, қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, аудан, ауылдық округ, кент және ауыл тұрғындарына;
- жергілікті атқарушы органдар мен өзге де мемлекеттік органдарға;
- жедел және авариялық қызметтерге;
- тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктегі азаматтық қорғау күштеріне.
Сонымен қатар құлақтандыру жүйелерінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін республикалық деңгейдегі жүйенің дайындығы жылына кемінде бір рет, ал Астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың құлақтандыру жүйелері тоқсанына кемінде бір рет тексерілетіні нақтыланды.
Тексеру барысында "Баршаның назарына!" бірыңғай дабыл сигналы беріледі. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпараттық хабарламалар таратылады және ұялы байланыс операторларының желілері арқылы, оның ішінде Cell Broadcast технологиясының көмегімен халықтың мобильді телефондарына мәтіндік хабарламалар жіберіледі.
Бұдан бөлек, Астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың құлақтандыру жүйесіне техникалық тексеру жүргізу және азаматтық қорғау оқу-жаттығуларын өткізу кезінде аумақтық деңгейдегі құлақтандыру жүйесін іске қосу туралы өкімді уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің басшысы береді.
Бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.