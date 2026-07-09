Өнеркәсіптік гранттар беру ережелері өзгерді
Мәселен, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап өнеркәсіптік грант шеңберінде жобаны қоса қаржыландырудың жалпы сомасы 50%-ға дейін, бірақ 750 000 000 теңгеден аспайтыны көрсетіледі және мыналарға беріледі:
- технологиялық жабдықтар паркін жаңарту үшін жаңа жабдықтар сатып алу;
- озық технологияларды трансферттеу арқылы жаңа технологияны жетілдіру және/немесе енгізу;
- жаңа өндіріс құру үшін технологиялық желіні сатып алу;
- өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру және/немесе диспетчерлеу.
Өнеркәсіптік грантты игеру мерзімі 24 айдан аспайды.
Ұсынылатын өнеркәсіптік гранттар шеңберінде енгізілетін технологиялар мен сатып алынатын жабдықтар мынадай шарттарға сәйкес келеді:
- өндірісті жаңғыртуға және/немесе жаңа өндірісті енгізуге бағытталған;
- өнеркәсіптік қолдану фактісі немесе қолдануға жоғары дайындық дәрежесі болуы керек (жартылай өнеркәсіптік сынақтардан өткен);
- қосылған құны мен сапасы жоғары және/немесе еңбек өнімділігін арттыратын экспортқа бағдарланған жаңа өнім өндіруге бағытталған.
Жобаны іске асыру нәтижесі технологиялық жабдықты және/немесе технологиялық желіні кәсіпорынның жұмыс цикліне енгізу және өнім шығару болып табылады.
Жобаны іске асыру кезеңінде грант алушыға өнеркәсіптік грант қаражаты есебінен сатып алынған ақша қаражатын немесе мүлікті сатуға немесе қандай да бір ауыртпалыққа жол берілмейді.
Өнеркәсіптік грант келесі критерийлерге сәйкес келетін өтініш берушілерге беріледі:
- қазақстандық тауар өндірушілер болып табылатын;
- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын;
- қызметті ұлттық институтқа өтінім берілген күнге дейін кемінде үш жыл жүзеге асыратын тұлғалар;
- тек басым тауарлар тізбесіне енгізілген өндіріске бағдарланған өнімдер;
- Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне жатпайтын;
- жабдықтың меншік иесімен немесе өтініш берушімен жабдық бойынша құқықтарды басқаға беруді жүзеге асыратын тұлғамен аффилиирленудің болмауы;
- қажетті біліктілік деңгейі бар инженерлік-техникалық персоналдың болуы;
- міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша бір теңге және одан көп мөлшерде салық берешегінің болмауы;
- жою процесінде болмау;
- жоба құнының кәсіпорынның соңғы үш жылдағы жылдық жиынтық табысынан аспайтын сомаға сәйкестігі;
- өтінім берілген күнге соңғы үш жылдағы салық аударымдары (корпоративтік табыс салығы/жеке табыс салығы) бойынша оң динамикасы бар адамдар. Осы тармақшаның талабы қолданыстағы заңнамаға сәйкес салық төлеуден босатылған немесе тіркелген күнінен бастап Ұлттық институтқа өтінім түскен күнге дейін күнтізбелік үш жылдан аз уақыт өткен өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілеріне қолданылмайды.
Өтінімдерді қабылдау және қарау бойынша Цифрлық жүйе/интернет-ресурс болмаған/іркілген кезде өтінім ұлттық институтқа мемлекеттік немесе орыс тілдерінде қағаз жеткізгіште электрондық құжаттарды қоса бере отырып, оның міндетін атқаратын бірінші басшы немесе тұлға қол қойған pdf-форматта (бірінші басшының міндеттерін атқарғаны туралы растайтын құжаттың болуы) және нөмірленген түрде ұсынылады .
Өтінім және оған қоса берілетін құжаттар:
- бір папкаға жинақталады;
- бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға (бірінші басшының міндеттерін атқарғаны туралы растайтын құжаттың болуы) куәландырады. Өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды қолды факсимильді көшіру құралдарын пайдалана отырып куәландыруға жол берілмейді;
- араб цифрларымен нөмірлеу;
- өтініш берушінің мөр бедерімен (бар болса) әр парақта куәландырылады.
Ұлттық институт ресми ашық көздерден алған құжаттар қарауға жатады:
- тіркелген өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектісі, филиалы немесе өкілдігі туралы анықтама;
- есепке алу Мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;
- қазақстандық тауар өндірушінің мәртебесін растайтын құжаттар/ақпарат (Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестігі туралы Сертификат/Декларация, қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді).
- жою процесінде болмау;
- кәсіпкерлік субъектісінің санаты туралы анықтама.
Бұйрық бірқатар тармақтарды қоспағанда, 2026 жылғы 12 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.