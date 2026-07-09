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Кәсіпкерлерге ескерту: алаяқтардың жаңа айласы белгілі болды

Кәсіпкерлерге ескерту: алаяқтардың жаңа айласы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 14:07 Сурет: pexels
Қарағанды облысының тұрғыны кәсіпкерлерді алдауға бағытталған алаяқтықтың жаңа тәсілін ойлап тапқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысы Полиция департаментінің 2026 жылғы 9 шілдедегі мәліметіне сәйкес, 37 жастағы ер адам өзін өрт қауіпсіздігі қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, жергілікті кәсіпкерлерден ақша алдап алған.

"Тергеу нұсқасына сәйкес, күдікті алдын ала мұқият әзірленген схема бойынша әрекет еткен. Ол кәсіп иелеріне қоңырау шалып, өзін Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкері ретінде таныстырған және өрт дабылы жүйесін шұғыл ауыстыру қажет екеніне сендірген. Сондай-ақ талаптар орындалмаған жағдайда кәсіпкерлерге ірі көлемде айыппұл салынатынын айтқан", – деп хабарлады Полиция департаменті.

Сенімге кіру үшін күдікті мәселені "оңай шешуді" ұсынып, қажетті жабдықты нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан бағамен "сенімді жеткізушілер" арқылы сатып алуға болатынын айтқан. Кейін ол ақшаны өзінің туыстары мен таныстарының банк шоттарына аударуды сұраған.

Алаяқтық схемасының құрбандарының бірі маусым айында полицияға жүгінген жергілікті кәсіпкер болды. Ол күдіктіге шамамен 200 мың теңге аударған.


"Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтап, оны ұстады. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ оның осыған ұқсас басқа да алаяқтық деректеріне қатысы бар-жоғы тексерілуде", – деп мәлімдеді ведомство.

Қарағанды облысының Полиция департаменті кәсіпкерлер мен өңір тұрғындарын сақ болуға шақырды.

Егер сізге бейтаныс адамдар қоңырау шалып, өздерін мемлекеттік орган қызметкері ретінде таныстырып, қандай да бір талаптарды шұғыл орындауды, жабдық сатып алуды, ақшаны "қауіпсіз шотқа" аударуды немесе қызмет үшін төлем жасауды талап етсе, асығыс шешім қабылдамаңыз. Барлық ақпаратты тек ресми арналар арқылы тексеріп, ешбір жағдайда бейтаныс адамдарға ақша аудармаңыз. Алаяқтыққа күмән туған жағдайда бірден "102" нөміріне хабарласыңыз.

Еске салайық, 2026 жылғы 8 шілдеде Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі алаяқтардың адамдардың ақшасын иемдену үшін психологиялық ықпал ету тәсілдері мен заманауи технологияларды әлі де пайдаланып жүргенін ескертіп, ең кең таралған айла-тәсілдерді атаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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