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Оқиғалар

БҚО-да алаяқтыққа қатысы бар күдікті анықталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 14:57 Фото: Zakon.kz
Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында Бөрлі аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері Ақсай қаласының 47 жастағы тұрғынына қатысты жасалған алаяқтық қылмысына күдіктіні анықтады.

Анықталғандай, бұрын танымайтын такси жүргізушісі жәбірленушінің ұлына жүргізуші куәлігіне қосымша санат ашып беруге көмектесетінін айтып, алдау жолымен оның 300 000 теңге көлеміндегі ақшалай қаражатын иемденген.

Жүргізілген жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, жәбірленушіге келтірілген материалдық шығын толық көлемде өтелді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті азаматтарды қырағы болуға шақырады. Бейтаныс адамдардың жүргізуші куәлігін алу, мемлекеттік қызметтерді ресімдеу немесе құжаттарды заңсыз жолмен жылдамдатып береміз деген ұсыныстарына сенбеңіздер.

Мұндай қызметтердің барлығы тек заңнамада белгіленген тәртіппен ресми мемлекеттік сервистер арқылы көрсетіледі. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, дереу полицияға хабарласыңыз.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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