Қазақстанда жәбірленушімен татуласу арқылы қылмыстық жауапкершіліктен қайта-қайта босатылуға бола ма
Ведомствоның мәліметінше, Алматы қаласының тұрғыны басқа бір адаммен бірге жәбірленушінің ақшасын жасырын жымқырған. Сот оны ұрлық жасағаны үшін кінәлі деп танығанымен, жәбірленушімен татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатқан.
Алайда сот актісінің заңдылығы тексерілген кезде заңның дұрыс қолданылмағаны анықталған.
Бас прокуратураның түсіндіруінше, сот айыпталушының бұған дейін де дәл осындай негізде қылмыстық жауаптылықтан босатылғанын ескермеген.
"Сот оның бұған дейін де осыған ұқсас негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылғанын назарға алмаған. Мұндай жеңілдікті қайта қолдану жазаның бұлтартпастығы қағидатына және заң талаптарына қайшы келеді", – деп мәлімдеді қадағалау органы.
Осыған байланысты прокурор кассациялық наразылық енгізіп, сот қаулысының күші жойылды. Қылмыстық іс сол соттың басқа құрамына қайта қарауға жіберілді.
Бас прокуратура татуласу институты мемлекеттің ізгілік қағидатының көрінісі екенін атап өтті. Ол келтірілген залал өтеліп, жәбірленуші кінәлі адамды кешіріп, тараптар арасындағы дау толық шешілген жағдайда, заңда көзделген негіздер бойынша адамды қылмыстық жауаптылықтан босатуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар ведомство бұл тетік қылмыстық жауаптылықтан жалтарудың тұрақты тәсілі ретінде бірнеше рет қолданылмайтынын ерекше атап өтті.
Бұған дейін Бас прокуратура амнистияға байланысты жаза мерзімі заңсыз қысқартылған қазақстандықтың ісі бойынша да сот актісінің күшін жойғызған болатын.