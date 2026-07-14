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Астаналық тұрғын ұшақ бортындағы бұзақылығы үшін айыппұл төледі

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.07.2026 13:53 Фото: pexels
Астана тұрғыны ұшақ бортында полиция қызметкерін қорлағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас көлік прокуратурасының баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылдың наурыз айында мас күйде болған жолаушы полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбай, қызметтік міндетін атқарып жүрген құқық қорғау органының өкілін көпшілік алдында қорлаған.

Нәтижесінде сот әйелді кінәлі деп танып, оған айыппұл түріндегі жаза тағайындады.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Осыған байланысты прокуратура тағы да ескерту жасады:


"Билік өкілін қорлағаны және полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбағаны үшін заңда жауапкершілік көзделген".

Бұған дейін Бас прокуратура Қазақстанда жәбірленушімен татуласу арқылы қылмыс жасап, жазадан үнемі құтылып жүруге бола ма деген сұраққа жауап берген болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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