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Оқиғалар

Алматыда тауға шыққан бес жасөспірім қайтарда адасып қалған

Жасөспірімдер, Алматы, тау, адасу, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 22:58 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Алматы қаласы Медеу ауданында Мыңжылқы үстірті маңында теңіз деңгейінен шамамен 3000 метр биіктікте Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің құтқарушылары іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылы 15 шілдеде ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлағандай, бес жасөспірім таңертең ерте тауға өздігінен көтерілген. Алайда кері қайту кезінде соқпақтан адасып, бағыттарын жоғалтып, өздігінен таудан төмен түсе алмаған.

"Құтқарушылар олардың нақты орналасқан жерін жедел анықтады. Оқиға орнына жеткен ТЖМ қызметкерлері жасөспірімдерді тауып, қауіпсіз бағытпен төмен түсірді. Олар медициналық көмекке мұқтаж болған жоқ", делінген хабарламада.

Бұған дейін Ақтауда туған күнінде жоғалып кеткен жас жігіттің денесі Каспий теңізінен табылғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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