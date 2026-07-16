Ақтауда базарда жүрегі тоқтап қалған 61 жастағы ер адамды дәрігерлер аман алып қалды
Фото: primeminister.kz
Ақтауда 61 жастағы ер адамның жүрегі сауда орталығының аумағында кенеттен тоқтап қалды. Алайда медицина қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында оның өмірін сақтап қалу мүмкін болды. Алғашқы көмекті сол күні демалыста жүрген санитариялық авиацияның фельдшері көрсетті.
Lada.kz басылымының мәліметінше, оқиға "Көк базар" сауда орталығының аумағында болған. Оқиға орнына бірден №206 жедел жәрдем бригадасы аттанды. Оның құрамында фельдшерлер Бауыржан Қанатбаев, Ақерке Мұханова және жүргізуші Айғазы Екібасов болды.
Жедел жәрдем келгенге дейін есінен танып, жүрегі тоқтап қалған 61 жастағы ер адамға санитариялық авиацияның фельдшері Жасұлан Кемалов алғашқы медициналық көмек көрсетті.
"Сол күні оның демалыс күні болған. Ол базарға сауда жасау үшін келген. Алайда өмір белгілері байқалмаған адамды көрген бойда уақыт жоғалтпай жүрек-өкпе реанимациясын бастап, жүрекке сырттай массаж жасаған. Бірнеше минуттан кейін, сағат 11:38-де, оқиға орнына жедел жәрдем бригадасы жетіп, науқасты құтқару жұмыстарын жалғастырды. Медицина қызметкерлері шұғыл медициналық көмектің барлық қажетті шараларын жүргізді. Дәрігерлердің кәсіби шеберлігі, тәжірибесі және үйлесімді жұмысының нәтижесінде науқастың жүрек соғысы қайта қалпына келтіріліп, өздігінен қан айналымы іске қосылды",- делінген басылымның ақпаратында.
Осылайша реанимациялық шаралар сәтті аяқталып, 61 жастағы ер адам аман қалды.
Жағдайы тұрақтандырылғаннан кейін науқас әрі қарай ем қабылдау үшін облыстық көпбейінді аурухананың қабылдау бөліміне жеткізілді.
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