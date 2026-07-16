Тоқаев: Қазақстан мен Қытай қарым-қатынасы жаңа "алтын отызжылдыққа" қадам басты
Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайдың жетекші компанияларының басшыларымен өткен кездесуде қытайлық серіктестерге Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін ризашылығын білдірді.
Президент Қазақстан мен Қытай арасындағы мәңгілік әрі жан-жақты стратегиялық әріптестік бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілгенін атап өтті.
"Екіжақты байланыстарымыз бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілді. Біз Қазақстан-Қытай қарым-қатынасының жаңа "алтын отыз жылдығына" бірге қадам бастық. Елдеріміздің ықпалдастығы мүлде жаңа сапалық деңгейге шықты деп айтуға болады. Халықтарымыздың арасында өзара сенім, шынайы достық және болашаққа деген ортақ ұстаным бар. Орайлы сәтті пайдалана отырып, елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға өлшеусіз үлес қосқаны үшін қадірлі досым, Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин мырзаға зор алғыс айтқым келеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысының айтуынша, жоғары деңгейде қалыптасқан саяси сенім сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге берік негіз болып отыр.
Президент соңғы жылдары Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық байланыстардың айтарлықтай нығайғанына тоқталды.
"Былтыр екіжақты сауда көлемі 49 миллиард долларға жетті. Бұл – рекордтық көрсеткіш. Қытай Қазақстан экономикасына 30 миллиард доллардан астам инвестиция салды. Қазір Қазақстанда қытай капиталы бар 8500-ден астам кәсіпорын табысты жұмыс істеп жатыр. Соның ішінде CNPC, CITIC және Huawei сияқты ірі компанияларды атап өту қажет. Біз Қытай бизнес өкілдерінің Қазақстан экономикасын жаңғыртуға сүбелі үлес қосып жатқанын жоғары бағалаймыз", – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, Қазақстан мен Қытай өткен жылдары көптеген маңызды инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге асырды. Бұл жобалардың нәтижесінде жаңа жұмыс орындары құрылып, өндірістерге заманауи технологиялар енгізіліп, өнеркәсіптік кооперация нығая түсті.
" Өткен жылдары елдеріміз көптеген маңызды жобаны бірге табысты жүзеге асырды. Соның нәтижесінде жұмыс орындарын аштық, озық технологияларды енгіздік және өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастығымызды нығайта түстік. Бүгін де жаңа стратегиялық жобаларды бірлесе іске асырып жатырмыз", – деді Мемлекет басшысы.
Президент қазіргі уақытта жүзеге асырылып жатқан бірлескен жобаларға да тоқталды.
Оның айтуынша, Sinopec компаниясымен ірі газ-химия кешені салынуда. Fufeng Group компаниясымен жүгеріні терең өңдеу зауытының құрылысы қолға алынған. Ал Lihua Group компаниясымен заманауи мақта-тоқыма кластері құрылып жатыр.
Сонымен қатар Қытайдың автомобиль өнеркәсібі кәсіпорындары Қазақстанда өндіріс орындарын кезең-кезеңімен іске қосуда.
"Қытайдың автокөлік кәсіпорындары Қазақстанда өндіріс орындарын аша бастады. Мысалы, елімізде HOWO, Yutong және JAC брендтері шығарылады. Былтыр Changan, Great Wall Motor, сондай-ақ Chery мультибрендті автомобиль өндірісі іске қосылды. Бұл жобалар біздің екіжақты әріптестігіміз инновацияға, озық технология мен өнеркәсіпті жаңғырту ісіне негізделіп отырғанын көрсетеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Кездесу барысында Мемлекет басшысы Қазақстанның шетелдік инвесторлар үшін ашық әрі сенімді серіктес болып қала беретінін атап өтті. Президенттің айтуынша, еліміз инвестициялық ахуалды жақсартуға, өндірісті дамытуға және жоғары технологиялы жобаларды іске асыруға басымдық береді. Қазақстан алдағы уақытта да Қытай бизнесімен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтуге және жаңа инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға мүдделі.