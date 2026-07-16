#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+37°
$
469.71
536.17
6.01
Оқиғалар

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:49 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 16 шілдеге қараған түні Алматы қаласында Сүйінбай даңғылында, Кожедуб көшесіне жетпей, Toyota Caldina мен Lada Granta автокөліктерінің қатысуымен жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Toyota Caldina жүргізушісінің айтуынша, ол Сүйінбай даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан. Жол бойындағы автотұраққа кіру үшін оңға бұрылмақ болған. Аталған учаскеде қоғамдық көліктерге арналған арнайы жолақ бар. Жүргізуші бұрылатын жерге жақындағанда артқы көрініс айнасына қарап, артынан ешқандай көлік келе жатпағанына көз жеткізген соң бұрылуды бастаған.

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:49

Сурет: Zakon.kz

Алайда арада бірнеше секунд өткенде қатты соқтығыс болған. Қоғамдық көлікке арналған жолақпен келе жатқан Lada Granta бұрылып бара жатқан Toyota Caldina көлігінің бүйірінен келіп соққан. Соққының күшінен Toyota Caldina қайтадан жолдың ортаңғы жолағына ығысып кеткен. Ал Lada Granta жолдан шығып кетіп, алдымен жаяу жүргіншілер жолымен, кейін көгалдың үстімен жүріп өтіп, ақыры ағашқа соғылған.

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:49

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан Lada Granta көлігіндегі үш адам – жүргізуші және екі жолаушы жарақат алды. Зардап шеккендердің бірі кәмелетке толмаған бала. Ол артқы орындықта отырған. Ағашқа қатты соғылған сәтте соққының екпінімен көліктің алдыңғы бөлігіне қарай ұшып кеткен.

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:49

Сурет: Zakon.kz

Денесінің бірнеше жері сынған бала балалар ауруханасына жеткізілді. Ал жүргізуші мен екінші жолаушы №4 қалалық ауруханаға жатқызылды.

Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.07.2026 16:49

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері жол апатының барлық мән-жайын анықтау жұмыстарын жүргізді.

Бұған дейін Талдықорғанда мас жүргізуші ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда түн ортасында жол апаты болып, бір бала зардап шекті
09:15, 13 ақпан 2026
Алматыда түн ортасында жол апаты болып, бір бала зардап шекті
жол апаты
22:17, 27 қазан 2023
Жетісуда жол апатынан бір адам қаза тауып, үшеуі жарақат алды
Алматыда жантүршігерлік жол апаты болып, жүргізуші қаза тапты
10:18, 06 мамыр 2026
Алматыда жантүршігерлік жол апаты болып, жүргізуші қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Качественный и зрелищный&quot;: в Казахстане дали оценку матча Англия - Аргентина на ЧМ
16:40, Бүгін
"Качественный и зрелищный": в Казахстане дали оценку матчу Англия - Аргентина на ЧМ
Едыге Касымбек
16:24, Бүгін
Рейтинговый турнир в Будапеште: Едыге Касымбек поборется за финал соревнований
Ибрагим Бетаев
16:07, Бүгін
Ибрагим Бетаев стал чемпионом Азии, перебоксировав в финале боксёра из Узбекистана
Ризабек Айтмухан
16:00, Бүгін
Айтмухан победил в двух напряжённых схватках и вышел в 1/2 элитного турнира в Венгрии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: