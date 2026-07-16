Алматыда жол апатынан үш адам зардап шекті, олардың бірі – кәмелетке толмаған бала
Toyota Caldina жүргізушісінің айтуынша, ол Сүйінбай даңғылымен солтүстік бағытта келе жатқан. Жол бойындағы автотұраққа кіру үшін оңға бұрылмақ болған. Аталған учаскеде қоғамдық көліктерге арналған арнайы жолақ бар. Жүргізуші бұрылатын жерге жақындағанда артқы көрініс айнасына қарап, артынан ешқандай көлік келе жатпағанына көз жеткізген соң бұрылуды бастаған.
Алайда арада бірнеше секунд өткенде қатты соқтығыс болған. Қоғамдық көлікке арналған жолақпен келе жатқан Lada Granta бұрылып бара жатқан Toyota Caldina көлігінің бүйірінен келіп соққан. Соққының күшінен Toyota Caldina қайтадан жолдың ортаңғы жолағына ығысып кеткен. Ал Lada Granta жолдан шығып кетіп, алдымен жаяу жүргіншілер жолымен, кейін көгалдың үстімен жүріп өтіп, ақыры ағашқа соғылған.
Жол апаты салдарынан Lada Granta көлігіндегі үш адам – жүргізуші және екі жолаушы жарақат алды. Зардап шеккендердің бірі кәмелетке толмаған бала. Ол артқы орындықта отырған. Ағашқа қатты соғылған сәтте соққының екпінімен көліктің алдыңғы бөлігіне қарай ұшып кеткен.
Денесінің бірнеше жері сынған бала балалар ауруханасына жеткізілді. Ал жүргізуші мен екінші жолаушы №4 қалалық ауруханаға жатқызылды.
Оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері жол апатының барлық мән-жайын анықтау жұмыстарын жүргізді.
Бұған дейін Талдықорғанда мас жүргізуші ұсталғанын жазғанбыз.