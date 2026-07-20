Ақтауда ер адам ажырасуға бел буған әйелін жағалауда көпшіліктің көзінше пышақтап кетті
Сурет: pxhere
Маңғыстау облысында қайғылы жағдаймен аяқтала жаздаған отбасылық жанжалға қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Ақтаудың 14-шағынауданындағы жағалауда ер адам жұбайын көпшіліктің көзінше аяусыз ұрып-соғып, бірнеше жерінен пышақтаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға 2026 жылғы 14 шілде күні таңертең болған. Оқиға орнына жедел түрде төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен жедел-тергеу тобы барған.
Маңғыстау облысы Полиция департаменті шабуыл болғанын растады. Ведомствоның мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған.
"Алдын ала анықталғандай, жәбірленушіге дене жарақаттары отбасылық-тұрмыстық жанжал барысында салынған. Зардап шеккен әйел ауруханаға жеткізіліп, оған қажетті медициналық көмек көрсетілді. Күдікті ұсталып, соттың санкциясымен қамауға алынды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", – деп мәлімдеді ПД баспасөз қызметі.
Ал Lada.kz басылымына зардап шеккен әйелдің туыстары оқиғаның жан түршігерлік мән-жайын айтып берген.
Жәбірленушінің әпкесінің сөзінше, отбасында төрт бала тәрбиеленуде. Оның айтуынша, ер адам әйелінің ажырасуға нақты шешім қабылдағанын білгеннен кейін қылмысқа барған.
"Сол күні таңертең ол менің сіңлімді үйден алдап шығарып алды. Егер сыртқа шықпаса, балаларды өлтіретінін айтып қорқытқан. Сіңлім кездесуге барған кезде оны аяусыз ұрып-соғып, бірнеше жерінен пышақтады. Қазір ол ауруханада жатыр. Жағдайы ауыр болғанымен, тұрақты. Біз оқиғаға куә болған және болған жайтты видеоға түсіріп алған адамдарды іздеп жатырмыз. Әрине, тергеу барысында бейнебақылау камералары мен полиция қызметкерлерінің бейнетіркегіштеріндегі жазбалар зерттеледі. Дегенмен істің барлық мән-жайын барынша әділ әрі толық анықтау үшін қосымша дәлелдердің болғанын қалаймыз", – деді жәбірленушінің әпкесі.
Бұған дейін өз туған күнінде жоғалып кеткен жас жігіттің денесі Каспий теңізінен табылғанын жазғанбыз.
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