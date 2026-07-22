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Оқиғалар

"Балық аулаймыз деп өздері "қақпанға түсті". Есіл жағалауындағы тосын оқиға

Төтенше жағдай, СҚО, Қызылжар, Есіл, өзен, батпақ, көлік, балық аулау, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 19:28 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
"112" пультіне Қызылжар ауданының Красный Яр ауылы маңындағы Есіл өзенінің жағасында жеңіл автокөліктің батпаққа батып қалғаны туралы хабарлама келіп түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, азаматтар балық аулауға келген, алайда топырақ жолмен жүрген кезде көлік батпаққа батып, өздігінен қозғалысын жалғастыра алмаған.

"Оқиға орнына ТЖМ қызметкерлері жедел жетті. Құтқарушылар жағдайды бағалап, авариялық-құтқару жұмыстарына кірісті. Арнайы техниканың көмегімен автокөлік батпақтан сәтті шығарылды. Зардап шеккендер жоқ", делінген хабарламада.

Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне хабарласу сұралады.

Бұған дейін "Құсбегілік" ұлттық аңшылық құрамасының мүшесінен Қызыл кітапқа енген 35 құс тәркіленгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
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