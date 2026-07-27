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Оқиғалар

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32 Сурет: Zakon.kz
27 шілдеге қараған түні Алматы қаласында Рысқұлов даңғылы мен Шәріпов көшесінің қиылысында Mercedes-Benz G-Class пен Suzuki SX4 автокөліктері соқтығысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, Suzuki көлігі Рысқұлов даңғылымен батыс бағытта келе жатып, Шәріпов көшесіне қарай солға бұрылған. Сол сәтте Рысқұлов даңғылымен шығыс бағытта жоғары жылдамдықпен Mercedes-Benz G-Class келе жатқан. Арада санаулы секунд өткенде Mercedes бұрылып жатқан Suzuki көлігіне қатты соғылған.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққының салдарынан Suzuki ондаған метрге ұшып кетіп, жол жиегіндегі бордюрлерден асып түскен. Ал Mercedes соқтығысқаннан кейін тағы шамамен 70 метр жүріп барып тоқтаған.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Көліктер тоқтағаннан кейін куәгерлер бірден қатты мыжылған Suzuki көлігіне жүгіріп барып, ішіндегі адамдарды шығаруға тырысқан. Көліктің ішінде төрт қыз болған.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Көлікті басқарған жүргізуші қыз бен алдыңғы орындықта отырған жолаушы оқиға орнында, дәрігерлер келгенге дейін көз жұмды.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Артқы орындықта отырған үшінші қыз бірден көліктен шығарылып, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылған. Төртінші қыз көліктің ішінде қысылып қалып, екі аяғы ауыр жарақат алған. Оны тек құтқарушылар арнайы құралдардың көмегімен шығарып, кейін жедел жәрдем бригадасына тапсырған.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Mercedes-Benz G-Class көлігіндегі адамдардың зардап шеккені туралы әзірге ақпарат жарияланған жоқ.

Алматыда жантүршігерлік жол апаты болды: екі адам қаза тауып, тағы екі адам ауыр жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.07.2026 11:32

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында жол полициясы қызметкерлері жол апатын тіркеп, қажетті тергеуді бастады.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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