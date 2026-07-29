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Оқиғалар

"102" операторының атына балағат сөз айтқан қазақстандық жазаланды

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.07.2026 13:46 Фото: pexels
"102" операторының атына балағат сөздер айтқан қазақстандық жауапқа тартылды. Бұл туралы Zakon.kz-ке Астана прокуратурасының баспасөз қызметі мәлімдеді.

Оқиға желісіне сәйкес, Астана тұрғыны "102" арнасына қоңырау шалу кезінде операторға балағат сөздер айтқан. Осылайша ол Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 378-бабы 1-бөлігінде көзделген "Билік өкілін қызметтік міндеттерін атқару кезінде қорлау" қылмыстық құқық бұзушылығын жасаған.

Сот талқылауы барысында мемлекеттік айыптаушы сотталушының кінәсін толық дәлелдеді.

Сот үкімімен оған 30 сағат қоғамдық жұмыс түріндегі жаза тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енді.

Астана прокуратурасы жедел қызмет мамандарының күн сайын азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жоғары жауапкершілік жағдайында міндеттерін орындайтынына назар аударды.


"Билік өкілдерін қызметтік міндеттерін атқару кезінде қорлау қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады", – деп мәлімдеді Астана прокуратурасының баспасөз қызметі.

Бұған дейін Петропавл тұрғынының ұзақ жылдар бойы ұлына қамқорлық танытпай, алимент бойынша қарыз жинағаны хабарланған еді. Нәтижесінде ол алимент төлемегені үшін сотталды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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