Астанада қоғамдық іс-шара кезінде балағат сөз айтқан спортшыға айыппұл салынды
Сурет: Zakon.kz
Астанада қоғамдық іс-шара кезінде балағат сөздер айтқан қазақстандық спортшы сот шешімімен айыппұл төлеуге міндеттелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қоғамдық орында әдепсіз сөздер айтып, айналасындағыларға құрметсіздік таныту арқылы ұсақ бұзақылық жасағаны үшін азамат әкімшілік жауаптылыққа тартылды.
"Сот шешімімен оған 20 АЕК мөлшерінде (86 500 теңге) айыппұл салынды. Полиция қоғамдық тәртіпті бұзып, айналасындағыларға құрметсіздік білдіретін кез келген әрекет қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке әкелетінін еске салады". Астана қалалық ПД баспасөз қызметі
Қоғамдық тәртіп – мәдениетті мінез-құлық пен өзара құрметтен басталады.
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