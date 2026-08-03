#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
473.59
544.68
5.94
Оқиғалар

"Мені жіберіңіздер!": Полиция мен жасөспірім арасындағы келеңсіз оқиға Қазнетте қызу талқылануда

Полиция, задержание, арест, задержанный , сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
Желіде Атырау қаласы әкімдігі алдындағы алаңда полиция қызметкерлері мен жасөспірімнің қатысуымен болған оқиғаның видеосы тарап, көпшіліктің талқысына түсті. Атырау облыстық ПД қоғамда резонанс тудырған бұл оқиғаға қатысты түсініктеме беріп, шын мәнінде не болғанын баяндап берді.

Бейнежазбада бірнеше полиция қызметкерінің жасөспірімді балаларға арналған электрлі ойыншық көліктен күштеп түсіруге әрекеттеніп жатқанын көруге болады. Ал жасөспірім қарсылық танытып, "Мені жіберіңіздер!" деп айқайлаған.

Полиция департаментінің мәліметінше, әлеуметтік желіде тараған видео оқиғаның тек бір бөлігін ғана көрсетеді және болған жағдай туралы толық түсінік бермейді. Тәртіп сақшылары әкімдік алдындағы алаңда балаларға арналған шағын көліктерді жалға беру қызметінің заңдылығын тексеру үшін тұрғындардың өтініші негізінде барған.

Тексеру барысында кәмелетке толмағандардың бірі тәркіленуге тиіс көлікке әдейі отырып алып, полиция қызметкерлерінің заңды талаптарын орындаудан бас тартқан.

"Полиция қызметкерлері бірнеше рет ескерту жасағаннан кейін ғана процессуалдық әрекеттерді жалғастыру үшін жасөспірімді көліктен түсіруге мәжбүр болды. Бұл ретте оған қатысты арнайы құралдар да, өзге де күш қолдану шаралары да пайдаланылған жоқ", – деп мәлімдеді полиция өкілдері Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 2 тамызда.

Сонымен қатар, тексеру барысында жасөспірімнің түнгі сағат 23:00-ден кейін көшеде ересектердің қарауынсыз жүргені анықталған. Осыған байланысты ол полиция басқармасына жеткізіліп, заңды өкілі әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары балалар көліктерін жалға беру қызметінің заңдылығын тексеруді жалғастырып жатыр. Ведомство мәліметінше, оқиғаға қатысқан барлық тараптың әрекетіне құқықтық баға беріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көлікке байланған иттің резонанстық бейнесі - полиция түсіндірмесі
13:59, 28 тамыз 2024
Көлікке байланған иттің резонанстық бейнесі - полиция түсіндірмесі
Ұрды, желідегі видео, Ақтау, ерлі-зайыпты
11:45, 23 ақпан 2025
Желідегі видео: Ақтауда әйелін ұрған еркекті полицейлер тауып алды
Пышақ, БҚО, Теректі ауданы, оқушы, Насымжан Оспанова
19:35, 20 қазан 2025
БҚО-да бір оқушы екіншісіне пышақ сілтеген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
17:02, Бүгін
Казахстанский боец Мажит Сардаров дисквалифицирован на четыре года за допинг
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
16:43, Бүгін
Алматы примет исторический чемпионат мира по шахматам
С кем может сыграть &quot;Кайрат&quot; в еврокубках, если уступит &quot;Левски&quot; в Лиге чемпионов
16:25, Бүгін
С кем может сыграть "Кайрат" в еврокубках, если уступит "Левски" в Лиге чемпионов
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot;
16:13, Бүгін
Экс-тренер сборной РК болгарин Стоилов дал прогноз на исход матча "Левски" – "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: