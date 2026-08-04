Он жылдан астам уақыт бой тасалаған: 31 млн теңгенің титан құймасын ұрлағандардың соңғысы қолға түсті
Бұл қылмыстың тарихы 2015 жылы басталған. Сол кезде Өскемен қаласындағы кәсіпорындардың бірінің жұмысшылары қымбат тұратын шикізатты жымқыру схемасын ойлап тапқан.
Қылмыстық қолсұғушылық нысаны салмағы 9 370 келі, ал құны 31 миллион теңгеден асатын титан құймасы болды. Қызметтік жағдайын пайдаланған қаскүнемдер күзет қызметкерлерімен сөз байласып, көп тонналық жүкті кәсіпорын аумағынан бақылау-өткізу пункті арқылы шығарған.
Ұрланған мүлікті жасыру үшін құйманы автокөлік кузовына салып, үстін матамен жауып, оның сыртына технологиялық және тұрмыстық қоқыс үйіп тастаған. Кейіннен металл басқа біреулерге сатылып кеткен.
Сол кезде тергеу барысында полиция қылмыстық схемаға қатысқан барлық адамды анықтаған. Ұрланған мүлік табылып, тәркіленді, ал күдіктілер заң алдында жауапқа тартылды, алайда олардың бірі жасырынып үлгеріп, халықаралық іздеуге жарияланған еді.
Кейінгі жылдар бойы криминалдық полиция қызметкерлері оның орналасқан жерін анықтау жұмыстарын бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Іздеу салынған азаматтың болуы мүмкін орындары, байланыстары мен түскен жедел ақпараттар мұқият тексерілді.
Он жыл өткен соң ер адам Алматы қаласынан табылды. Қазіргі уақытта 63 жастағы ер адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Әрі қарайғы процессуалдық шешімдер заңда белгіленген тәртіппен қабылданады. Полиция уақыт іздеуге кедергі бола алмайтынын атап өтеді. Тіпті жылдар өтсе де, полиция қызметкерлері тергеуден және соттан жасырынған тұлғаларды анықтауды жалғастыруда.