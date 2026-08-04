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Оқиғалар

Қазақстанға шикізаттық емес тауарлар импорты артты

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 10:45 Фото: akorda.kz
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2026 жылғы 4 тамызда өткен Үкімет отырысында еліміздің азық-түлікпен қамтамасыз етілу деңгейі туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бүгінде Қазақстан негізгі азық-түлік өнімдерінің басым бөлігі бойынша ішкі сұранысты толық қамтамасыз етіп отыр.

"Күнбағыс майы, ұн, күріш, картоп, пияз, сәбіз, макарон өнімдері, сиыр және қой еті бойынша өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі 100%-дан асады. Сүт пен жұмыртқаға деген ішкі сұраныс та толықтай дерлік қамтамасыз етілген", – деді Арман Шаққалиев.

Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар секторында бес айдың қорытындысы бойынша шикізаттық емес тауарлар экспорты 12%-ға артып, 10 млрд доллардан асты.

"Импорт 4,4%-ға немесе 0,9 млрд долларға өсті. Қазақстанның ішкі нарығы отандық өндірушілер үшін сұраныстың негізгі көзі болып қала береді", – деп толықтырды министр.

Бұған дейін еліміздегі аса маңызды импорт үлесінің төмендегені хабарланған болатын.

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