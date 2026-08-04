Қазақстанға шикізаттық емес тауарлар импорты артты
Фото: akorda.kz
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев 2026 жылғы 4 тамызда өткен Үкімет отырысында еліміздің азық-түлікпен қамтамасыз етілу деңгейі туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, бүгінде Қазақстан негізгі азық-түлік өнімдерінің басым бөлігі бойынша ішкі сұранысты толық қамтамасыз етіп отыр.
"Күнбағыс майы, ұн, күріш, картоп, пияз, сәбіз, макарон өнімдері, сиыр және қой еті бойынша өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі 100%-дан асады. Сүт пен жұмыртқаға деген ішкі сұраныс та толықтай дерлік қамтамасыз етілген", – деді Арман Шаққалиев.
Ал азық-түлікке жатпайтын тауарлар секторында бес айдың қорытындысы бойынша шикізаттық емес тауарлар экспорты 12%-ға артып, 10 млрд доллардан асты.
"Импорт 4,4%-ға немесе 0,9 млрд долларға өсті. Қазақстанның ішкі нарығы отандық өндірушілер үшін сұраныстың негізгі көзі болып қала береді", – деп толықтырды министр.
Бұған дейін еліміздегі аса маңызды импорт үлесінің төмендегені хабарланған болатын.
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