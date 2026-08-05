Оралда туысының алтын әшекейін ұрлаған күдікті ұсталды
Анықталғандай ол жәбірленушінің туысы бола тұра, үйге еркін кіріп, екі рет алтын әшекейлерді жасырын түрде ұрлаған.
Алғашқы ұрлық кезінде қолды болған зергерлік бұйымдарды күдікті ломбардқа өткізіп үлгерген. Ал екінші рет жасаған ұрлықтан кейін ұрланған мүлікке иелік етіп үлгермей, полиция қызметкерлерінің қолына түсті.
Қылмыстық іс бойынша барлық заттай дәлелдемелер тәркіленді. Келтірілген жалпы материалдық шығын көлемі 900 мың теңгені құрады. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
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