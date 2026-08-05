#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Оқиғалар

Жетісайдағы тойдан тараған даулы бейнежазбаға ІІМ пікір білдірді

Жетісайдағы тойдан тараған даулы бейнежазбаға ІІМ пікір білдірді , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 10:15 Сурет: polisia.kz
Түркістан облысындағы дүбірлі тойдың бейнежазбасы әлеуметтік желіде кеңінен тарап, тіпті құқық қорғау органдарының да назарына ілікті. Желідегі ағайынның ашуына тиген видеоға қатысты ҚР Ішкі істер министрлігі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында Түркістан облысының 66 жастағы тұрғынының діни және әлеуметтік араздықты қоздыру белгілері бар жария мәлімдемелері қамтылған бейнежазба анықталғанын атап өтті.

Аталған факті бойынша полиция қылмыстық іс қозғады.

"Қазақстан Республикасының Конституциясы әрбір азаматтың жынысына, тегіне, әлеуметтік жағдайына, дінге көзқарасына және өзге де мән-жайларға қарамастан құқықтары мен бостандықтарының теңдігін қамтамасыз етеді. Адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлауға, діни, әлеуметтік немесе өзге де белгілері бойынша кемсітуге бағытталған кез келген жария үндеулер, сондай-ақ қоғамдық келісім мен бірлікке нұқсан келтіруі мүмкін әрекеттерге жол берілмейді". ҚР Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметі

Тексеруге Жетісайдағы тойлардың бірінде түсірілген бейнежазба негіз болды. Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, той барысында сөз сөйлеген адам – қалыңдықтың туысы.

Жарияланған видеода ер адам той өткізу тәртібі туралы пікір білдіріп, үйлену тойларында ішімдіктен бас тартқаннан кейін басқа да өзгерістерді қарастыру қажет екенін айтқан. Атап айтқанда, ол музыкалық сүйемелдеуден бас тартуды, сондай-ақ ерлер мен әйелдерді бөлек отырғызуды ұсынған.

ІІМ оқиғаға түсініктеме бере отырып, сөз бостандығы жауапкершіліктен босатпайтынын атап өтті.

"Заң талаптарын бұзу белгілері бар кез келген жария мәлімдемеге құқықтық баға беріледі",- деп мәлімдеді ведомство.

Бұған дейін Оралда туысының алтын әшекейін ұрлаған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Паспорт гражданина РК, документы
16:29, 31 шілде 2026
"Қазақстан азаматтығын сатып алдым": ІІМ даулы видеоның кейіпкерін тауып, шындықты айтты
Ішкі істер министрлігі желіде тараған митинг туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді
17:47, 23 қазан 2023
Ішкі істер министрлігі желіде тараған митинг туралы ақпаратқа қатысты пікір білдірді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских
09:58, 15 желтоқсан 2025
Автожолдардағы "қақпан": ІІМ мәлімет таратты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Прогноз матча Рыбакиной в Торонто
13:00, Бүгін
"Отсутствие практики": что может стать проблемой для Рыбакиной в первом матче в Торонто
Филип Хргович
12:43, Бүгін
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Бүгін
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Бүгін
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: