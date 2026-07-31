"Қазақстан азаматтығын сатып алдым": ІІМ даулы видеоның кейіпкерін тауып, шындықты айтты
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Ішкі істер министрлігі міндетті тілдік тестілеуден өтпей-ақ ел азаматтығын сатып алғанын айтқан ер адамның әлеуметтік желідегі видеосына қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тиісті видео бүгін, 2026 жылғы 31 шілдеде Instagram желісіндегі парақшалардың бірінде жарияланды.
"Әлеуметтік желіде жарияланған видеодағы ер адам сыбайлас жемқорлық пен қонақжайлықтың арқасында Қазақстан азаматтығын еш қиындықсыз алғанын шын ниетімен айтып отыр. Құзырлы органдар тексеру жүргізіп, істің барлық мән-жайын анықтайды деп үміттенеміз", – делінген жарияланым сипаттамасында.
Желі қолданушылары ер адамның сөзін тексеріп, оның азаматтығын жоюға шақырды.
"Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасының азаматтығын заңсыз алғаны туралы жалған ақпарат таратқан ер адамның жеке басын анықтады. Ол көршілес мемлекеттің азаматы болып шықты. Тексеру барысында оның Қазақстан азаматтығын сатып алғаны туралы таратқан ақпараты шындыққа сәйкес келмейтіні анықталды", – деп хабарлады ІІМ баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
"Қазіргі уақытта шетелдік әріптестермен бірлесіп, қажетті іс-шаралар жүргізіліп жатыр", – деп мәлімдеді ІІМ баспасөз қызметі.
Сонымен қатар ведомство қазақстандықтарды мемлекеттік органдардың ресми ақпаратына ғана сенуге және тексерілмеген немесе көрінеу жалған мәліметтерді таратпауға шақырды.
"Жалған ақпарат тарату Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікке, соның ішінде қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады", – деп ескертті ІІМ баспасөз қызметі.
Айта кетейік, Қазақстан азаматтығына қабылдау немесе азаматтықты қалпына келтіру кезінде қазақ тілін қарапайым деңгейде білу міндетті түрде тексеріледі.
2026 жылғы 3 ақпанда Қазақстан азаматтығын алғысы келетін шетелдіктерге қазақ тілі мен Қазақстан тарихын білу деңгейін анықтайтын тестілеуге қатысты маңызды талаптар түсіндірілген еді.
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