#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
Оқиғалар

Қазақстанда ипотеканы кімдер жиі рәсімдейді – "Отбасы банк" статистикасы

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 16:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова 2026 жылғы 11 тамызда Үкіметтегі брифинг барысында салымшылар мен қарыз алушылар туралы статистикалық мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Қазақстанда ипотеканы әйелдер жиі рәсімдейді.

"Мемлекеттік бағдарламалар бойынша салымшылардың орташа жасы – 35, ал қарыз алушылардың орташа жасы – 41. Гендерлік көрсеткіш бойынша мемлекеттік бағдарламалар аясындағы салымшы әйелдердің саны басым. Олардың саны 2 миллионнан асады, ал ер салымшылардың саны 1,9 миллионнан астам", – деді Ләззат Ибрагимова.

Пайыздық арақатынаста әйелдердің үлесі – 58%, ал ерлердің үлесі 42%-ды құрайды.

"Нарықтық бағдарламалар бойынша да жағдай осыған ұқсас. Салымшылардың орташа жасы – 35, ал қарыз алушылардың орташа жасы – 39", – деді ол.

Бұған дейін "Ұмай" әйелдер ипотекасының қашан іске қосылатыны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы
17:00, Бүгін
Алматыда 50 жылдан асқан тұрғын үйлерді кепілге қоюға неліктен рұқсат берілді
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
12:39, Бүгін
"Ұмай" әйелдер ипотекасы қашан іске қосылады
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
14:57, Бүгін
Жеткіліктілік шегінің көтерілуінен кейін ипотекаға берілген өтінімдер саны өзгерді ме
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
21:19, Бүгін
Соня Жиенбаева без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:01, Бүгін
Стала известна зарплата Никиты Бояркина в новом клубе
Фото: пресс-служба АСА
20:37, Бүгін
В ACA могут провести первый в истории ММА "анонимный бой"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:09, Бүгін
Экс-вратарь "Барыса" Бояркин официально перешёл в "Адмирал"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: