#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Қоғам

"Ұмай" әйелдер ипотекасы қашан іске қосылады

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 12:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
"Отбасы банк" АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибрагимова 2026 жылғы 11 тамызда Үкіметтегі брифинг барысында "Ұмай" әйелдер ипотекасының іске қосылатын мерзімін атады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, бағдарлама жаздың соңына дейін іске қосылады.

"Бағдарлама тамыздың соңғы күндеріне дейін іске қосылады. Қазір Азия даму банкі бөлетін қаржының шамамен қанша болатыны белгілі. Өздеріңіз білетіндей, әйелдер ипотекасы "Отбасы банктің" өз қаражаты есебінен емес, тартылған қаражат арқылы қаржыландырылады. Әйелдер бастапқы немесе қайталама нарықтан тұрғын үй сатып ала алады, оған қатысты шектеу жоқ. Бұл – мемлекеттік бағдарлама емес", – деді Ләззат Ибрагимова.

Сонымен қатар банк басшысы салымдарды алдын ала ашуға кеңес берді.


"Өтінім берген кезде қолданыстағы салымның болуы және оның жинақтау мерзімі маңызды. Сондықтан салымды алдын ала ашуға кеңес береміз. Бұл өнімге сұраныстың өте жоғары екенін көріп отырмыз. Банк алдын ала тұрғын үй заемдарын береді. Автоматтандыру жұмыстары аяқталып, барлығы дайын тұр. Шамамен екі аптадан кейін бағдарламаның іске қосылғаны туралы жақсы жаңалық болады деп ойлаймын. Ол тамыз айында басталатыны анық", – деді "Отбасы банк" басшысы.

Қазақстанда жеткіліктілік шегінің көтерілуі ипотека нарығына қалай әсер ететіні туралы осы материалдан оқуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:42, 10 наурыз 2026
Қазақстанда 2026 жылы тұрғын үй бағасы қандай болады
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
15:29, 28 ақпан 2025
"Наурыз" және "Наурыз Жұмыскер" жаңа тұрғын үй бағдарламалары қашан басталады
Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
16:15, 10 наурыз 2026
Тұрғын үй бағдарламалары үйдің құнына қалай әсер етеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кайрат&quot; сделал объявление для болельщиков перед матчем с &quot;Левски&quot; в ЛЧ в Туркестане
14:08, Бүгін
"Кайрат" сделал объявление для болельщиков перед матчем с "Левски" в ЛЧ в Туркестане
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
13:48, Бүгін
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Бүгін
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Бүгін
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: