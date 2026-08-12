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Оқиғалар

Имантау көлінде қиын жағдайға тап болған Ресейдің төрт азаматы құтқарылды

Көл, Имантау, СҚО, Айыртау ауданы, Ресей азаматы, құтқарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 22:54 Сурет: primeminister.kz
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Имантау көлінде Ресей Федерациясының төрт азаматы құтқарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 12 тамызда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлағандай, демалушылар резеңке қайықпен көлде болған.

"Қатты жел мен биік толқын салдарынан қайық аралға қарай ығысып, салдарынан демалушылар жағалауға қайта алмаған. Ер адамдар құтқару кеудешелерін киіп, жағалауға өз беттерінше жүзіп жетуге шешім қабылдаған. Алайда олар өз күштері мен ауа райы жағдайын дұрыс бағаламаған. Қатты жел мен толқын суда қозғалысты едәуір қиындатқан. Шұғыл хабарлама алған құтқарушылар жедел түрде оқиға орнына барып, төрт адамның барлығын жағалауға жеткізді. Құтқарылғандарға медициналық көмек қажет болмаған".

Бұған дейін Таразда қатты жел балалар жүрген үрмелі батутты көтеріп кеткенін жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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