Қазақстанда вейптердің заңсыз айналымынан 276 мыңнан астам өнім тәркіленді
2026 жылдың 13 тамызында ҚМА берген ресми ақпаратқа сай, заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленген. Сондай-ақ 18 адамға қатысты 14 қылмыстық іс сотқа жолданды.
Агенттік мәліметінше, елде электронды тұтыну жүйелерін әкелуге және сатуға тыйым салынғанына қарамастан, оларды заңсыз саудалау жалғасып келеді. Бұл өнімдердің негізгі тұтынушыларының арасында жастар мен кәмелетке толмағандардың болуы ерекше алаңдаушылық туғызады. Өйткені мұндай өнімдер никотинге тәуелділіктің таралуына ықпал етіп, өскелең ұрпақтың денсаулығына қауіп төндіреді.
Қазір ҚМА-ның Астана қаласы бойынша департаменті вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырған қылмыстық топтың әрекетін тергеп жатыр. Күдіктілер өнімдерді жалға алынған қоймалар мен кеңселерде сақтап, интернет-дүкендер, Telegram, WhatsApp және Zangi мессенджерлері арқылы сатқан.
Заңсыз әрекетті жасыру үшін жеке кәсіпкердің банк шоттары пайдаланылған. Ал сатып алушыларға төлем мақсатын "тұрмыстық техника сатып алу" деп көрсету ұсынылған. Аталған шоттар арқылы өткен қаражат көлемі 3,2 млрд теңгеден асқан.
Қарағанды облысында Telegram арқылы вейп сататын интернет-дүкен ұйымдастырған адамдар 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді. Олар төрт қойманы, интернет-дүкен операторлары мен курьерлерді пайдаланып, заңсыз сауда схемасын құрған. Тінту барысында жалпы құны 340 млн теңге болатын 30 мыңға жуық электронды тұтыну жүйесі тәркіленді.
Ұлытау облысында вейптерді "дропперлер" арқылы заңсыз сатуды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты айыптау үкімі шықты. Олар ақшаны қабылдау және аудару үшін курьердің атына рәсімделген банк шотын пайдаланған. Сот әрқайсысына төрт жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындап, қылмыстық жолмен алынған табысты тәркілеу туралы шешім шығарды.
Қаржылық мониторинг агенттігі электронды тұтыну жүйелерін заңсыз әкелу, сақтау, тасымалдау және сату, сондай-ақ мұндай әрекеттерден түскен табысты заңдастыру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті.