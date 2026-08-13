Астанадағы түнгі клубта есірткі еркін сатылған
Сурет: pixabay
2026 жылғы 13 тамыздағы Астана полиция департаментінің мәліметінше, елордадағы түнгі ойын-сауық орындарының бірінде тыйым салынған "шарлардың" үстел үстінде ашықтан ашық сатылғаны анықталды, хабарлайды Zakon.kz.
Тексеру барысында Полиция бұл заңсыздыққа тосқауыл қойған. Сондай-ақ олар тінту кезінде мекеме әкімшілігі қауіпті заттарды тұтыну үшін арнайы бөлек бөлме бөлгенін анықтады.
Оқиға орнынан тәртіп сақшылары үш баллон мен сатуға дайындалған "шарларды" тәркіледі.
Сату ісіне қатысы бар деген күдікпен клубтың 22 жастағы әкімшісі ұсталды. Оған және іске қатысы болуы мүмкін басқа да адамдарға қатысты тергеу басталды.
"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", — деп хабарлады 2026 жылғы 12 тамызда Астана қаласының Полиция департаменті.
2026 жылғы 9 ақпанда ҚР Ішкі істер министрлігі қазақстандықтарға "көңіл көтеретін газ баллоны" туралы ескерту жасаған болатын.
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