#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
464.02
536.18
5.54
Оқиғалар

Үрмелі қайықпен Каспий теңізіне шыққан үш ер адам жоғалып кеткен

Теңіз, Каспий, суға бату, ер адам, Жаңаөзен, үрмелі қайық, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 16:46 Сурет: pixabay
"112" пультіне Жаңаөзен қаласының үш тұрғынының жоғалып кеткені туралы хабарлама келіп түсті. Олар шамамен екі сағат бұрын "Кендірлі" демалыс базасы ауданында үрлемелі қайықпен теңізге шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін ТЖМ мен ҰҚК Шекара қызметінің күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді. Іздеу жұмыстары барысында құтқарушылар ер адамдардың бірін өздігінен жағалауға қарай жүзіп келе жатқан жерінен анықтады.

"Құтқарушылар оны бортқа көтеріп, жағаға жеткізді. Қалған екі ер адамды іздестіру жұмыстары түнгі уақытта да жалғасты. Жұмыстар тәуліктің қараңғы уақыты мен су айдыны аумағының кең болуына байланысты қиындады. Іздеу жұмыстары әртүрлі бағыттар бойынша төрт секторда ұйымдастырылды. Құтқарушылар су айдынының 20 шақырымнан астам аумағын, ал әуеден 70 шақырымнан астам аумақты тексерді. Іздеу жұмыстарының нәтижесінде қалған екі ер адам жағалаудан 10 шақырым қашықтықтан іздеу тобының күшімен табылды. Іздестіру-құтқару жұмыстарына барлығы ТЖМ күштері мен құралдары, ҰҚК Шекара қызметінің әскери қызметшілері және еріктілер тартылды", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Сонымен қатар іздеу жұмыстарына ТЖМ "Қазавиақұтқару" тікұшағы мен ұшқышсыз ұшу аппараты жұмылдырылды.

Бұған дейін Қостанай облысында әкесі мен қызы өзенге батып кеткенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қарға бату, Ұлытау облысы, жоғалған малшылар, табылды
19:57, 06 қаңтар 2025
Ұлытау облысында құтқарушылар жоғалып кеткен қос малшыны аман-есен тапты
Суға бату, Орал, Жайық, ер адам, құтқару
09:20, 08 тамыз 2026
Оралда суға батып кете жаздаған ер адам айыппұл арқалады
Суицид, Орал, Шаған өзені, көпірден секіру, 21 жастағы қыз
19:22, 25 қараша 2024
Оралда Шаған өзеніне секіріп кеткен бойжеткен құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Акмарал Ерекешева вошла в топ-5 на чемпионате мира по художественной гимнастике
19:21, Бүгін
Акмарал Ерекешева вошла в топ-5 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Алип сыграл за &quot;Зенит&quot; против &quot;Динамо&quot;, Зайнутдинов пропустил матч из-за травмы
18:51, Бүгін
Алип сыграл за "Зенит" против "Динамо", Зайнутдинов пропустил матч из-за травмы
Андрей Мартин призвал &quot;Ордабасы&quot; играть качественнее ради переполненных трибун
18:23, Бүгін
Андрей Мартин призвал "Ордабасы" играть качественнее ради переполненных трибун
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе взяла 15 медалей и выиграла Гран-при Германии
17:52, Бүгін
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе взяла 15 медалей и выиграла Гран-при Германии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: