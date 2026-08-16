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Қостанай облысында әкесі мен қызы өзенге батып кетті

Суға бату, Қостанай облысы, Тобыл өзені, әкесі, қызы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 11:05 Сурет: pixabay
Тобыл өзенінде Нечаевка ауылының маңында ер адам мен кәмелетке толмаған қыз бала суға батып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, екі күн бойы Қостанай облысы ТЖД қызметкерлері іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізді.

"Бірінші күні сүңгуірлер кәмелетке толмаған қыз баланың денесін тауып, судан шығарды. Ер адамды іздеу жұмыстары келесі күні жалғастырылды. Сүңгуірлік іздестіру-құтқару жұмыстарының нәтижесінде оның денесі де табылып, судан шығарылды. Екі күндік іздестіру-құтқару жұмыстары барысында Тобыл өзенінің жағалау сызығы жаяу тәртіппен 2,5 шаршы шақырым аумақта тексерілді, ұшқышсыз ұшу аппаратының көмегімен шамамен 12,05 гектар аумақ, ал сүңгуірлермен су айдыны түбінің 39 мың шаршы метр аумағы зерттелді", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Іздестіру жұмыстарына полиция қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері, еріктілер және жергілікті тұрғындар да жұмылдырылды.Іздестіру-құтқару жұмыстары аяқталды.

Бұған дейін Оралда суға бата жаздаған ер адам айыппұл арқалағанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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