Ақтөбеде сатушыдан 1 млн теңге бопсалағандар бостандықта қалды
2026 жылдың 16 тамызындағы "Диапазон" газетінің мәліметінше, бопсалау айыбы бойынша екі жұмыссыз ер адам сот алдына келген. 24 жастағы ақтөбелік оңай жолмен ақша табудың амалын ойлап тауып, автокөлік бөлшектерін сататын дүкенде жұмыс істейтін танысынан ақша бопсалаған.
Алғашқыда бопсалаушы одан 20 мың теңге талап еткен. Бірнеше күннен кейін жұмыс орнына қайта келіп, тағы 400 мың теңге алған.
Кейін ол бұл "табыс табу тәсілін" досымен бөліскен. Содан соң екеуі бірге сатушының жұмыс орнына келіп, одан ақша талап ете бастаған.
"Жәбірленушіні түпкілікті қорқыту үшін олар пышақ көрсетіп, дүкенді тауарларымен бірге өртеп жібереміз деп қорқытқан. Қатты қорыққан жігіт бопсалаушылар талап еткен ақшаны беріп отырған, тіпті несие де рәсімдеген. Бұл бір айдан астам уақытқа созылған. Нәтижесінде ол екі бопсалаушыға 1 миллион 20 мың теңге берген", – делінген хабарламада.
Сотта айыпталушылар өз кінәсін мойындап, қатаң жаза қолданбауды сұраған. Олар жәбірленушіге барлық ақшаны қайтарғанын айтқан.
Жәбірленуші де сотта айыпталушылардың оған пышақпен келгенін және өмірі мен тауарлары үшін қорқып, несие рәсімдеп ақша бергенін тағы да растады.
Алайда ол айыпталушыларға ешқандай талабы жоқ екенін айтып, оларды кешірген. Сонымен қатар тараптар медиациялық келісімге келген.
Осыған байланысты сот екі айыпталушыны да колонияға нақты қамау жазасынан босатып, бостандықта қалдырды.
Сот оларды 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесті. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде тіркелуге міндеттеді.