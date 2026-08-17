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Оқиғалар

Астаналық жігіт қыздың соңынан подъезге дейін барып, лифтте шабуыл жасаған

Лифт, лифтте шабуыл жасаған, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 13:52 Сурет: pixabay
Астаналық тұрғынды белгісіз ер адам көшеден бастап аңдып, кейін лифтіден шығар кезде тап берген. Жәбірленуші болған жағдайды Threads әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды, деп хабарлайды Zakon.kz.

11gohalek лақап атымен жазба жариялаған ол күдікті көлікті дүкеннен үйіне қайтып келе жатқанда байқаған.

Жүргізуші бұрылыс көрсеткіштерін қоспай, оның артынан келе берген. Сол себепті қыз үйіне тезірек жету үшін әдеттегі бағытын өзгертуге мәжбүр болған. Алайда ер адам көліктен жүгіріп шығып, оның артынан подъезге кіріп, лифтке мінген.

"Мен тыныш тұрдым және ол кірсін деп лифт есігін ұстап тұрдым. Ол батырмаларды агрессивті түрде басып, қолы маған тиіп кетті. Содан кейін ол мені ұстай бастады. Ол мені екі рет ұстады, мен оған: "Мені ұстамаңызшы", – дедім. Осыдан кейін ол әдейі менің артымда тұрып, менің лифтіден шығатын сәтімді күтті де, кейін мені теуіп жіберді. Оқиғадан кейін камера жазбаларын қарап, оның менің артымнан әдейі лифтіге дейін жүгіріп келгенін және мұның бәрін қасақана жасағанын көрдім", – деп жазды жәбірленуші.

Жәбірленушінің жазбасына құқық қорғау органдары жедел түрде назар аударған. Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, полицейлер тексеру жүргізіп, құқық бұзушының жеке басын анықтаған.

"Ұсақ бұзақылық жасағаны үшін оған қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Іс материалдары мәні бойынша қарау үшін сотқа жіберілді", – деп түсіндірді Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Яғни, ер адам қамауға алынғаны немесе түрмеге қамалғаны айтылмады. Полиция оны анықтап, ұсақ бұзақылық бойынша әкімшілік хаттама толтырған және істі сотқа жіберген. Енді қандай жаза қолданылатынын сот шешеді.

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