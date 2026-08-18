"Ақшаңыз табылды": алаяқтар қазақстандықтарды қайта алдаудың жаңа тәсілін ойлап тапты
Алаяқтықтың жаңа тәсілдері туралы 2026 жылғы 17 тамызда агенттіктің қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған ресми білім беру жобасы – Fingramota.kz мамандары айтып берді.
Адам ақшасынан айырылып қалды: оны "қауіпсіз шотқа" аударды, жалған брокерге сенді немесе жалған инвестициялық жобаға салды. Қаражатты қайтару үміті мүлдем қалмай тұрғанда, жаңа қоңырау шалынады: "Ақшаңыз табылды. Оны қайтаруға көмектесеміз". Байланысқа "заңгер", "қайтару жөніндегі маман" немесе бір ұйымның өкілі шығады. Ақша әлдеқашан табылған немесе бұғатталған болып шығады, тек комиссияны, салықты не маманның қызметін төлеу қалды.
Recovery scam, яғни ақшасынан айырылып қалған адамдарға арналған қайталама алаяқтық дәл осылай жұмыс істейді. Қылмыскерлер олардың жоғалтқанын қайтару ниетін пайдаланып, іс жүзінде бір құрбанды екінші рет алдауға тырысады.
Осы алаяқтық схеманы қалай тануға және ақшадан қайта айырылмауға болатынын Fingramota.kz айтады.
Алаяқтар бір алдаған адамдарға неге қайта оралады
Қаржылық шығыннан кейін адам осал күйде болады. Ол үрей, ашу, кінә сезімін бастан кешіп, сонымен бірге ақшасын қайтарудың кез келген жолын іздеуі мүмкін. Алаяқтар дәл осы үмітті пайдаланады.
Оның үстіне, оларда құрбан туралы ақпарат болуы мүмкін: аты-жөні, телефон нөмірі, шығын сомасы, жалған инвестициялық жобаның атауы, аударым күні, тіпті бұрынғы әңгімелердің мазмұны.
Кейде қайталама байланысқа сол қылмыстық топтың өзі шығады. Басқа жағдайларда алдауға көнген адамдар туралы мәліметтер жаңа шабуылдар үшін пайдаланылуы мүмкін.
Сондықтан екінші алаяқ көбіне біріншіден әлдеқайда сенімді көрінеді. Оған сенімге кіру үшін ұзақ уақыт қажет емес, адам ең көп естігісі келетін сөзді айтса болғаны: "Ақшаңызды қайтаруға болады".
1-схема. "Ақшаңыз табылды"
Мына жағдайды елестетіп көрейік. Бірнеше ай бұрын адам жалған инвестициядан 2 млн теңге жоғалтты. Күтпеген жерден оған "халықаралық қаржы ұйымының маманы" қоңырау шалады. Ол адам "сауда жасаған" платформаның атауын, оның есімін, тіпті салған қаражатының шамалас сомасын да біледі.
Содан кейін былай дейді: компанияның қызметі тексерілген, шоттары бұғатталған, ал зардап шеккендердің ақшасының бір бөлігі табылған. Өзінің 2 млн теңгесін қайтарып алу үшін, мысалы, "шотты бұғаттан шығару" үшін 120 мың теңге төлеу керек.
Адам әбден түсінікті ой түйеді: "Мен екі миллионнан айырылдым. Оны 120 мыңға қайтаруға мүмкіндік болса, неге байқап көрмеске?". Бірінші төлемнен кейін екіншісі пайда болады: салық төлеу керек. Содан кейін шетелдік банктің комиссиясы. Одан соң халықаралық аударымның сақтандыруы.
Ақша қайтып келмейді, есесіне бастапқы шығын арта түседі.
2-схема. "Ақшаны қайтару жөніндегі заңгерлер"
Тағы бір кең тараған сценарий заң көмегінің төңірегінде құрылады. Интернетте шағым жариялағаннан немесе ақшаны қайтару туралы ақпарат іздегеннен кейін адамға "заң компаниясы" жазуы мүмкін. Оның өкілдері алаяқтарды тауып, шоттарын бұғаттап, ұрланған қаражатты қайтаруға уәде береді. Сенімді көріну үшін кәсіби деңгейде әзірленген сайт жасалады, лицензиялар, сертификаттар, "клиенттердің" пікірлері, кеңсенің суреттері және мөрі бар құжаттар көрсетіледі.
Кейде адамға қайтарудың өзі үшін ештеңе төлеудің қажеті жоқ, тек "іс қозғау", "сот алымы", "құжаттарды аудару" немесе "шетелдік адвокаттың қызметі" үшін шағын сома төлеу керек деп те айтады. Содан кейін жаңа шығындар пайда бола бастайды.
Ақылы заң қызметін көрсетудің өзі, әрине, алаяқтықтың белгісі емес. Сақтандыратын басқа нәрсе: ақшаның қайтарылатынына кепілдік беру, шұғыл алдын ала төлем талап ету, компанияны дұрыстап тексеруге мүмкіндіктің болмауы және онсыз әлдеқашан табылған қаражатты алу мүмкін емес көрінетін жаңа төлемдердің үсті-үстіне шығуы.
Бірде-бір адал маман істің мән-жайына қарамастан ұрланған ақшаның қайтарылатынына кепілдік бере алмайды.
3-схема. "Сізге реттеуші жазып отыр"
Қылмыскерлердің өздерін мемлекеттік органның, полицияның, банктің, қаржы реттеушісінің немесе халықаралық ұйымның қызметкері етіп таныстыруы одан да қауіпті. Адамға логотипі, "іс" нөмірі, мөрі мен қолы бар, ресми көрінетін хат жіберуі мүмкін. Онда ұрланған қаражат табылғаны және оны қайтару үшін "сәйкестендіруден" өту керегі айтылады. Әрі қарай банк картасының деректерін, SMS кодын айтуды, қосымша орнатуды, сілтемеге өтуді немесе "шотты растау" үшін ақша аударуды сұрауы мүмкін.
Мұнда қарапайым ережені есте сақтау маңызды: белгілі ұйымның атауы, логотипі және құжаттың суреті өздігінен ештеңені растамайды. Мұндай материалдарды көшіріп алу немесе қолдан жасау қиын емес.
Егер сізбен күтпеген жерден бір ұйымның өкілі байланысса, ол көрсеткен байланыс арналары арқылы әңгімені жалғастырмаңыз. Ұйымның ресми нөмірін өзіңіз тауып, ақпаратты нақтылаңыз.
4-схема. Ақша криптоәмиянда "табылды"
Бұл сценарий инвестициялар мен криптоактивтерге қатысты алаяқтықтан кейін де жиі қолданылады. "Сарапшы" зардап шеккен адамға оның ақшасын блокчейнде қадағалап, шетелдік криптоплатформада тапқанын айтады. Сенімді көріну үшін шынымен де ірі сома көрініп тұрған әмиянның скриншотын жіберуі мүмкін. Бірақ қаражатты шығару үшін алдымен "газды", комиссияны, салықты, верификацияны төлеу немесе кепілдік депозит салу керек болады. Төлемнен кейін ақшаны әзірге шығаруға болмайтынының жаңа себебі пайда болады.
Мынаны түсіну маңызды: жіберілген скриншоттағы немесе бейтаныс сайттағы сандар ақшаның бар екенін, оның үстіне адамның оны алуға құқығы бар екенін дәлелдемейді.
"Қайтару" үшін төлеп қойдым. Не істеу керек?
- Бірінші кезекте — бұдан әрі ақша аудармау керек, тіпті сізге алдыңғы төлем жоғалады немесе қайтаруды тәмамдау үшін "соңғы комиссияны" енгізу қалды десе де. Төленіп кеткен ақшаны жаңа төлем арқылы қайтаруға тырыспаңыз.
- Өз банкіңізбен ресми арна арқылы байланысып, жасалған аударымдар туралы хабарлаңыз. Егер картаның деректерін, парольдерді, кодтарды берген болсаңыз немесе құрылғыға қашықтан қол жеткізуге рұқсат берсеңіз, бұл туралы банкке міндетті түрде айтып, шоттар мен аккаунттарды қорғау үшін қажетті шараларды қабылдаңыз.
- Құқық қорғау органдарына жүгініп, барлық ақпаратты сақтап қалыңыз: хат-хабарды, телефон нөмірлерін, сайттардың мекенжайларын, банк деректемелерін, чектерді, скриншоттарды, құжаттарды және дауыстық хабарламаларды.
- Әрі осыдан кейін сізге қайта қоңырау шалуы мүмкін екеніне дайын болыңыз — бұл жолы екінші схемада жоғалтқан ақшаны қайтаруды ұсынатын басқа "маманның" атынан.