#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Оқиғалар

Алматы мен Атырау ғана емес: "Қазгидромет" тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 09:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Алматы мен Қазақстанның тағы төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада ұзақ жүрмеуге кеңес берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылған.

"2026 жылғы 19 тамызда Алматы қаласында, ал түнде Атырау, Ақтөбе, Өскемен және Көкшетау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі".

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Оған желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Мұндай жағдайда тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен ауаны ластайтын басқа да нысандардың маңында далада ұзақ жүрмеу ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққан кезде өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерін бірге алып жүруі керек.

2026 жылғы 18 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдай күндіз Алматыда, ал түнде Атырауда болады деп болжанған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
12:49, Бүгін
Алматыда әл-Фараби даңғылына шығатын көше жабылды
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:38, 11 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:55, 10 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы, Астана және тағы алты қаланың тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
17:21, Бүгін
PB Tennis предсказал исход матча Рыбакина - Шнайдер в Цинциннати
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
17:03, Бүгін
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
Хамзат Чимаев
16:48, Бүгін
"Чего мы ждём?": Чимаев требует бой у UFC
Баходир Джалолов перед финалом чемпионата мира по боксу-2023
16:31, Бүгін
"Если Баходир Джалолов вернулся в любители, нашим боксёрам будет тяжело" - тренер Едилов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: