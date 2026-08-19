Өскеменде дүкеннен үш құлаққап ұрлаған күдікті ұсталды
Фото: Zakon.kz
Өскемен қаласының полиция қызметкерлері қаланың сауда орталықтарының бірінде орналасқан дүкеннен мүлік ұрлады деген күдікке ілінген ер адамның жеке басын анықтады.
Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде облыс орталығының 28 жастағы тұрғыны ұсталды. Полицияға дүкеннен үш құлаққаптың ұрланғаны туралы хабарлама түскен.
Алдын ала мәліметтер бойынша белгісіз адам мүлікті жасырын түрде ұрлап, дүкен иесіне 157 мың теңгеден астам материалдық шығын келтірген.
Тергеу барысында күдіктінің дүкенге екі рет кіргені анықталды. Алғашқы келген кезде ол мүліктің бір бөлігін ұрлап, кейін оны кездейсоқ өтіп бара жатқан адамға 10 мың теңгеге сатып жіберген.
Бірнеше сағаттан соң ер адам дүкенге қайта келіп, қалған мүлікті де ұрлап, оны дәл сондай сомаға сатқан.
Аталған факті бойынша ұрлық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Күдіктіге келу туралы міндеттеме түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
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