Көкшетауда қоғамдық көліктегі екі қалта ұрлығы тәулік ішінде ашылды
Фото: Zakon.kz
Көкшетау қаласының полициясына бір сағат айырмашылықпен қоғамдық көлікте болған екі қалта ұрлығы бойынша өтініш түсті.
Екі жағдайда да жәбірленушілер — қала тұрғындары. Олар қоғамдық көлікте жүрген кезде құжаттары мен банк карталары болған әмияндарының жоғалғанын анықтаған.
Ұрлық фактілерінің бірінде жәбірленушінің банк картасынан ақша алынған. Жәбірленушілердің екеуі де зейнеткер.
Өтініштер тіркелгеннен кейін полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шараларының кешенін жүргізді. Нәтижесінде күдіктінің жеке басы анықталып, қылмыс кезекші тәулік ішінде ашылды.
Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасып жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталады. Сонымен қатар күдіктінің осыған ұқсас басқа да қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.
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