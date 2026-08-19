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Астанада тыныштықты бұзған әйел жауапқа тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 14:26 Фото: Zakon.kz
Жыл басынан бері қалада тыныштықты бұзудың 18 мыңнан астам фактісі тіркелді.

Әрбір келіп түскен өтініш пен анықталған құқық бұзушылық бойынша полиция қызметкерлері тиісті шара қабылдайды.

Жақында полицияға елордадағы лаундж-барлардың бірінде тыныштықтың бұзылғаны туралы хабарлама келіп түсті.

Мекеменің жазғы террасасында демалушылар қатты шулап, айналасындағы азаматтардың тыныштығын бұзған.

Тексеру барысында полиция қызметкерлері 34 жастағы әйелді анықтап, ол заңнамаға сәйкес жауапқа тартылды.

Полиция тыныштық сақтау – заң талабы ғана емес, сонымен қатар айналадағы адамдарға деген құрметтің белгісі екенін еске салады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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