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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Халықаралық баскетбол федерациясының президентін қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Халықаралық баскетбол федерациясының (FIBA) президенті Сауд Али Әл-Тәнимен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 15:41 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 25 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Халықаралық баскетбол федерациясының (FIBA) президенті Сауд Али Әл-Тәнимен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сай, кездесу барысында Президент FIBA-ның Қазақстан баскетболының дамуына көрсетіп отырған қолдауын жоғары бағалады. Сондай-ақ Сауд Али Әл-Тәниге Қазақстан Ұлттық баскетбол федерациясының отырысына қатысқаны үшін ризашылығын білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев биыл отандық баскетбол тарихына 100 жыл толып отырғанына назар аударды. Мемлекет басшысының айтуынша, бүгінде баскетбол балалар мен жастардың қызығушылығын тудырған танымал спорт түрлерінің біріне айналды.

Президент Қазақстаннан халықаралық деңгейде танылған, әлем чемпионаттары мен Олимпиада ойындарында өнер көрсеткен көрнекті баскетболшылар шыққанын атап өтті.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік сарайында Халықаралық баскетбол федерациясының (FIBA) президенті Сауд Али Әл-Тәнимен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 15:41

Сурет: akorda.kz

Сонымен қатар Мемлекет басшысы елімізде болашағы зор бағыттардың бірі саналатын 3×3 форматындағы баскетболға қызығушылық артып келе жатқанын айтты.

Тараптар бұқаралық және кәсіпқой баскетболды дамыту перспективаларын талқылады. Кездесуде спорттық резервті даярлау, жас таланттарды қолдау, жаттықтырушылардың біліктілігін арттыру және бірлескен жобаларды іске асыру мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Өз кезегінде Сауд Али Әл-Тәни Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстанда баскетболды дамытуға көрсетіп отырған қолдауы үшін ризашылығын білдірді. FIBA президенті ұйымның аталған спорт түрін одан әрі дәріптеуге және оның бұқаралық сипат алуына бағытталған жоспарларымен бөлісті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы баскетболды дамытуға үлес қосқаны үшін Халықаралық баскетбол федерациясының президенті шейх Сауд Али Әл-Тәниді ІІ дәрежелі , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 15:41

Сурет: akorda.kz

Сонымен қатар, Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстандағы баскетболды дамытуға үлес қосқаны үшін Халықаралық баскетбол федерациясының президенті шейх Сауд Али Әл-Тәниді ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Мемлекет басшысы Халықаралық шаңғы спорты және сноуборд федерациясының (FIS) президенті Йохан Элиашты қабылдады Кездесуде Қазақстанның Халықаралық шаңғы спорты федерациясымен ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде 85 мыңнан аса адам шаңғы спортымен тұрақты түрде шұғылданатынын атап өтті. Сондай-ақ Қазақстанда тау шаңғысы мен шаңғы жарысы кешендері, халықаралық деңгейдегі мұз ареналары секілді заманауи инфрақұрылымдар бар. Мемлекет басшысы еліміз жақында Италияда өтетін Қысқы Олимпиада ойындарына тыңғылықты дайындалып жатқанын жеткізді. FIS президенті спортқа қолдау көрсеткені үшін Мемлекет басшысына алғыс айтып, қазақстандықтар әлемнің байрақты бәсекелерінде лайықты өнер көрсетіп жүргеніне назар аударды. Сондай-ақ ол Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік-экономикалық реформаларға жоғары баға берді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Йохан Элиаш еліміздің Халықаралық шаңғы спорты федерациясымен тәжірибе алмасу, спортшыларды даярлау, бапкерлерді оқыту және төрелік ету бағыттарындағы ықпалдастықты кеңейту мүмкіндіктерін қарастырды.
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