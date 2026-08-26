#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
458.48
534.68
5.43
Оқиғалар

Алматыда ақ ұнтақ салынған пакетпен полицейлерді арандатпақ болған ер адам ұсталды

Алматыда ер адам полицейлердің көзінше ақ түсті зат салынған пакетті әдейі видеоға түсіріп, тәртіп сақшыларының назарын өзіне аударуға тырысқан. Нәтижесінде ол полиция бөліміне жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 09:53 Сурет: pexels
Алматыда ер адам полицейлердің көзінше ақ түсті зат салынған пакетті әдейі видеоға түсіріп, тәртіп сақшыларының назарын өзіне аударуға тырысқан. Нәтижесінде ол полиция бөліміне жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде тараған видеода ер адам әлдекімге хабарласып, қолындағы пакетті көрсетеді. Сондай-ақ келу керек мекенжайды айтып, ақша әкелуді сұрайды. Осы кезде ол полицейлерді де шақырады.

"Тіпті кейбір Алматы тұрғындары полицияның қызметтік көлігі мен тәртіп сақшыларының көзінше ақ ұнтақ салынған пакетті көрсетіп, видео түсіруге дейін барған", – делінген видео сипаттамасында.

Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға түсініктеме беріп, автордың полицияға қарсы арандатушылыққа айналдырмақ болған видеосының соңы мүлде басқаша аяқталғанын мәлімдеді.

"Видеода ер адам полиция қызметкерлері мен қызметтік көлікті түсіріп, қолындағы ақ түсті зат салынған зип-пакетті көрсеткен. Сонымен қатар видео түсіру кезінде балағат сөздер айтқан. Видео авторының жеке басы анықталды. Ол бұрын сотталған 43 жастағы жергілікті тұрғын болып шықты. Ер адам ұсталып, Медеу аудандық полиция басқармасы жанындағы полиция бөліміне жеткізілді", – деп хабарлады полиция.

Есірткіге қатысты қылмыс болуы мүмкін деген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ ер адам ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды. Материалдар сотқа жолданды.

Енді полицейлер видеода көрсетілген заттың қайдан шыққанын, оның құрамы мен мөлшерін анықтайды. Сондай-ақ ұсталған азаматтың есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар-жоғы тексеріледі.

Қазақстанда биылғы жеті айда есірткіге қатысты 4,5 мың құқық бұзушылық анықталған. Синтетикалық есірткі өндіретін 17 орын жойылып, жеті ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Оларға қатысты 12 қылмыстық іс қозғалып, тоғыз көшбасшы мен 41 қатысушы ұсталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Семейде колония аумағына тыйым салынған зат лақтырмақ болған ер адам қылмыс үстінде ұсталды
19:51, 18 наурыз 2025
Семейде колония аумағына тыйым салынған зат лақтырмақ болған ер адам қылмыс үстінде ұсталды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
10:33, 25 наурыз 2025
Жаңаөзен тұрғынынан ақ ұнтақ салынған 15 бума табылды
Вандализм, Астана, аялдама, әйнек, сындыру
10:54, 14 маусым 2025
Астанада ер адам полицейлердің көзінше аялдама әйнегін сындырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Новые правила для делегаций
13:01, Бүгін
Единые нормы формирования спортивных делегаций впервые внедрены в Казахстане
Главный тренер &quot;Тобыла&quot; Ромащенко высказался о важной победе над &quot;Кайсаром&quot; в КПЛ
12:46, Бүгін
Главный тренер "Тобыла" Ромащенко высказался о важной победе над "Кайсаром" в КПЛ
Женская сборная Казахстана по водному поло
12:29, Бүгін
Женская команда Казахстана по водному поло готовится к Азиаде с лучшими клубами Греции
Спортивные скалолазы
12:13, Бүгін
Юниоры Казахстана завоевали две медали чемпионата Азии по спортивному скалолазанию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: