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Оқиғалар

Петропавлда өрт сөндірушілер 400 тоннаға жуық астықты аман алып қалды

Петропавлда өрт сөндірушілер элеватордағы 400 тоннаға жуық астықты аман алып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 09:42 Сурет: ТЖМ баспасөз қызметі
Петропавлда өрт сөндірушілер астық қоймасы аумағында өрттің таралуына жол бермей, шамамен 400 тонна астықты аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өрт Универсальная көшесінде орналасқан серіктестіктердің бірінің аумағында болған. Силос корпусы шатырының ағаш құрылымдары өртенген.

Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері келді. Құтқарушылар өртті 15 шаршы метр аумақта оқшаулап, толық сөндірді. Осылайша, ғимарат ішінде сақталған астыққа оттың шарпуына жол берілді.

Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Өрттің шығу себебін мамандар анықтап жатыр.

Бұған дейін Алматыда көпқабатты үйдегі өрт кезінде 127адамның құтқарылғаны хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
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