Құрылтай Қазақстанның вице-президенті мен премьер-министрінің кандидатураларын мақұлдады
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2026 жылғы 31 тамызда Құрылтай депутаттары Қазақстанның вице-президенті мен премьер-министрі лауазымдарына ұсынылған кандидатураларды мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев:
- Ерлан Қариннің кандидатурасын Қазақстан Республикасының вице-президенті;
- Олжас Бектеновтің кандидатурасын Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына ұсынған еді.
Президенттің ұсынысын Құрылтайдағы "Әділет", "Ауыл", Respublica, "Ақ жол" және Жалпыұлттық социал-демократиялық партия фракцияларының жетекшілері қолдады.
Отырысқа қатысқан 145 депутаттың 141-і Ерлан Қариннің вице-президент лауазымына кандидатурасын қолдап дауыс берді. Осылайша, Құрылтай оның кандидатурасын мақұлдады.
Сонымен қатар депутаттар Олжас Бектеновтің Қазақстан Республикасының премьер-министрі лауазымына кандидатурасын да мақұлдады. Дауыс беруге қатысқан 144 депутаттың 137-сі оның кандидатурасын қолдаса, жетеуі қалыс қалды.
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