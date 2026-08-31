"Кезекке таласты": Астанада балалар алаңында әйелдер төбелесіп, оқиға видеоға түсіп қалды
Фото: Zakon.kz
Астанадағы "Лазурный квартал" тұрғын үй кешенінің балалар алаңында екі әйел төбелесіп қалды. Дене жарақатын салу фактісі бойынша полиция қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға туралы ақпарат алғашында "Криминальный Казахстан" Telegram-арнасында жарияланды. Олардың мәліметінше, жанжал әйелдердің бірінің күйеуі бөтен баланы ұрып жібергеннен кейін басталған. Ал екінші әйел кәмелетке толмаған баланы қорғауға араласқан.
Алайда елорданың құқық қорғау органдары оқиғаның ресми мән-жайын айтып, тұрмыстық жанжалдың нақты себебін түсіндірді.
"Дене жарақатын салу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаға қатысушылардың барлығы ұсталып, полицияға жеткізілді. Балалар алаңындағы жанжал әткеншекте кімнің бірінші тебінуі керектігіне байланысты туындаған. Соның салдарынан екі әйел бір-біріне дене жарақатын салған", – деп хабарлады 2026 жылғы 30 тамызда Астана қаласы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Ведомствоның мәліметінше, іс бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Оның аясында оқиғаға қатысушылардың барлығының әрекетіне құқықтық баға беріледі.
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