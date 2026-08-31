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Мемлекет басшысы вице-президент Ерлан Қаринді қабылдап, бірқатар міндет жүктеді

Президент Қаринге бірқатар міндет жүктеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 12:51 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент Ерлан Қаринді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сай, кездесу барысында президент вице-президент лауазымының Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілгенін және мемлекеттік басқару жүйесінде ерекше мәнге ие екенін атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ерлан Қариннің алдына бірқатар нақты міндет қойды.

Атап айтқанда, Вице-Президентке Құрылтаймен, Үкіметпен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында Мемлекет басшысының атынан өкілдік ету тапсырылды. Сондай-ақ ол мемлекеттік саясаттың негізгі мәселелері бойынша Президенттің ұстанымын жеткізеді.

Еске салайық, Ерлан Қарин Вице-Президент лауазымына тағайындалғанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бірінші орынбасары қызметін атқарды.

Вице-Президент лауазымы Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес мемлекеттік басқару жүйесіне енгізілді. Оның қызметі Мемлекет басшысының атынан өкілдік етуге, сондай-ақ Құрылтаймен, Үкіметпен және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасауға бағытталған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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