Президент Олжас Бектеновке бірқатар нақты тапсырма берді
Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, кездесу барысында Президент Үкіметтің алдағы кезеңдегі негізгі жұмыс бағыттарын айқындап, еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.
Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканың тұрақты өсу қарқынын қамтамасыз ету, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және азаматтардың әл-ауқатын дәйекті түрде жақсарту қажеттігіне назар аударды.
Мемлекет басшысы барлық мемлекеттік органның жұмысын ортақ міндеттерді орындауға жұмылдырып, олардың өзара іс-қимылын күшейтуді тапсырды.
Сонымен қатар Президент орындаушылық тәртіпті нығайтып, Үкімет қызметінде нақты нәтижелерге қол жеткізуге баса мән беру қажет екенін атап өтті.
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