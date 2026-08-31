#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
464.77
541.36
5.41
Қоғам

Президент Олжас Бектеновке бірқатар нақты тапсырма берді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2026 13:05 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 31 тамызында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, кездесу барысында Президент Үкіметтің алдағы кезеңдегі негізгі жұмыс бағыттарын айқындап, еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар нақты тапсырма берді.

Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканың тұрақты өсу қарқынын қамтамасыз ету, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру және азаматтардың әл-ауқатын дәйекті түрде жақсарту қажеттігіне назар аударды.

Мемлекет басшысы барлық мемлекеттік органның жұмысын ортақ міндеттерді орындауға жұмылдырып, олардың өзара іс-қимылын күшейтуді тапсырды.

Сонымен қатар Президент орындаушылық тәртіпті нығайтып, Үкімет қызметінде нақты нәтижелерге қол жеткізуге баса мән беру қажет екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Аида Балаева
14:07, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Аида Балаеваны жаңа қызметке тағайындады
Мемлекет басшысы Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының биылғы қаңтар-маусым айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы есепті тыңдап, экономиканы одан әрі әртараптандыру жоспарымен танысты. ➤ Премьер-министр бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлемі 4,1 пайызға өскенін баяндады. Экономика құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі – 9,8 пайызға, көлік саласы – 7,1 пайызға, құрылыс 15,2 пайызға артты. Сондай-ақ сауда-саттықта – 5,7 пайыз, ауыл шаруашылығында – 4,4 пайыз және байланыс қызметінде 4,3 пайыз өсім тіркелді. Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 9,5 триллион теңгені құрады, соның ішінде жеке инвестиция 21,4 пайызға ұлғайды. ➤ Олжас Бектенов ұлттық экономика құрылымын нығайту жөнінде есеп берді. Биыл өңдеу секторында 1,7 триллион теңгеге 200 инвестициялық жоба іске қосылып, 17 мың жұмыс орны ашылады. ➤ Үкімет басшысы ірі автожол жобаларының жүзеге асырылу барысы, Астана қаласындағы екінші әуежайдың құрылысын және Tarlan Astana көлік жүйесінің келесі кезеңін жоспарлау туралы айтты. Пайдалануға берілетін тұрғын үй көлемі 20 миллион шаршы метрге жетпек. Ауыл шаруашылығындағы өндіріс көрсеткіші 15 триллион теңгені құрап, егістік алқаптары 23,8 миллион гектарға дейін ұлғайды. Шаруаларды қолдауға 1 триллион теңге бөлінді. Бұл ретте бюджеттің әр теңгесі 6,5 теңге жеке инвестиция тартуға септігін тигізді. Мемлекет басшысына Халықтың табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспардың іске асырылуы және инфляцияны төмендету шаралары туралы ақпарат берілді. Маусым айында жылдық инфляция деңгейі 10,3 пайызды құрады. Президентке әлеуметтік және көші-қон саясатын жетілдіру нәтижелері туралы баяндалды, сондай-ақ жұмысқа орналасуға ынталандыру арқылы әлеуметтік қолдау тетіктерінің тиімділігін арттыру тәсілдері таныстырылды. Кейбір әлеуметтік төлемдерді оңтайландыру нәтижесінде жылына 800 миллиард теңгеден аса қаржы үнемделеді.
14:31, 13 шілде 2026
Мемлекет басшысы премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады
Қасым-Жомарт Тоқаев елімізді әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді.
12:31, 01 наурыз 2024
Мемлекет басшысы премьер-пинистр Олжас Бектеновті қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тайс Томпсон атакует ворота &quot;Адмирала&quot; на турнире имени Пучкова
14:06, Бүгін
"Наша цель – плей-офф": нападающий "Барыса" Томпсон рассказал о готовности команды
Эпизод матча &quot;Кайсара&quot; в КПЛ
13:45, Бүгін
Вальдеса и Сержиньо назвали кандидатами на пост главного тренера "Кайсара"
Елена Рыбакина в матче на турнире в Цинциннати
13:29, Бүгін
Призрачный шанс: прогноз матча Рыбакина – Фродин на старте US Open
XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona
13:10, Бүгін
Казахстанский шахматист Сауат Нургалиев выиграл "серебро" турнира в Испании
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: