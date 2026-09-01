Қызылорда облысында демалыста жүрген полиция қызметкері қаза тапты
Фото: unsplash
Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қызылорда облысында полиция қызметкерінің қаза болғаны туралы ақпарат тарады. Өңірдің Полиция департаменті қайғылы оқиғаның мән-жайын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Telegram-дағы egovpress арнасының мәліметінше, 1988 жылы туған полиция қызметкерінің денесі жеке үйдің ауласындағы гараждан зорлық-зомбылық белгілерімен табылған.
Осыған байланысты Қызылорда облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне ресми түсініктеме берді.
"Арал ауданында тұрмыстық жанжал барысында учаскелік полиция инспекторына дене жарақаттары келтіріліп, салдарынан ол көз жұмды. Оқиға кезінде қызметкер еңбек демалысында болған. Қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің жеке басы анықталды, оны ұстау бойынша шаралар қабылданып жатыр", – деп хабарлады полиция.
Полицияның мәліметінше, күдікті бұған дейін отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтары үшін марқұм учаскелік инспектордың тарапынан бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Оған қатысты қорғау нұсқамалары да шығарылған.
Бұған дейін, 2026 жылғы 25 тамызда Батыс Қазақстан облысында әйелдің бірге тұратын ер адамын өлтіргені белгілі болған еді. Сот әйелге үкім шығарды.
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