#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.31
536.09
5.34
Оқиғалар

Қызылорда облысында демалыста жүрген полиция қызметкері қаза тапты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 11:04 Фото: unsplash
Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қызылорда облысында полиция қызметкерінің қаза болғаны туралы ақпарат тарады. Өңірдің Полиция департаменті қайғылы оқиғаның мән-жайын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Telegram-дағы egovpress арнасының мәліметінше, 1988 жылы туған полиция қызметкерінің денесі жеке үйдің ауласындағы гараждан зорлық-зомбылық белгілерімен табылған.

Осыған байланысты Қызылорда облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметіне ресми түсініктеме берді.

"Арал ауданында тұрмыстық жанжал барысында учаскелік полиция инспекторына дене жарақаттары келтіріліп, салдарынан ол көз жұмды. Оқиға кезінде қызметкер еңбек демалысында болған. Қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің жеке басы анықталды, оны ұстау бойынша шаралар қабылданып жатыр", – деп хабарлады полиция.

Полицияның мәліметінше, күдікті бұған дейін отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтары үшін марқұм учаскелік инспектордың тарапынан бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылған.

Оған қатысты қорғау нұсқамалары да шығарылған.

Бұған дейін, 2026 жылғы 25 тамызда Батыс Қазақстан облысында әйелдің бірге тұратын ер адамын өлтіргені белгілі болған еді. Сот әйелге үкім шығарды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
БАӘ қаза тапқан қазақстандық апалы-сіңлілі Ақжан мен Жұлдыз Боханованың денесі 2026 жылғы 29 тамызға қараған түні елге жеткізілді. Сол күні оларды ақтық сапарға шығарып салды. Қыздардың әкесі олардың өлімінің себебіне қатысты әзірге қандай мәлімет бар екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:55, Бүгін
БАӘ-де қаза тапқан екі қазақстандық қыздың өліміне қатысты не белгілі
Жол апаты, Маңғыстау облысы, Ақтау, полиция қызметкері, қаза тапты
20:59, 24 қазан 2025
Ақтауда полиция қызметкері жол апатына ұшырап, қаза тапты
КамАЗ бен кроссовер соқтығысты: 16 жастағы қазақстандық қыз қаза тапты
16:46, 27 қыркүйек 2025
Ақмола облысында КамАЗ бен кроссовер соқтығысып, 16 жастағы қыз қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Бублик наносит удар справа
13:19, Бүгін
Определился соперник Александра Бублика во втором круге US Open
Аслан Каженов на фоне &quot;Бишкек Арены&quot;
13:04, Бүгін
Журналист Каженов поразился стадиону за 37 млн$ в Астане и привёл в пример Кыргызстан
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
12:39, Бүгін
Второй номер легкого веса UFC Арман Царукян ждал свистка, чтобы ударить соперника и не потерять бонус
Сборная Казахстана по конному спорту завеовала три медали на турнире в Польше
12:28, Бүгін
Сборная Казахстана по конному спорту завоевала три медали на турнире в Польше
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: