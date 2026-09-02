ҰҚК терроризм мен экстремизмге қатысты 19 адамның сотталғанын, 28 күдіктінің ұсталғанын хабарлады
Комитет мәліметінше, 2026 жылғы маусым-тамыз аралығында террористік және экстремистік қылмыс жасаған 19 адам әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Сотталғандардың бірі – Алматы қаласының тумасы. Ол халықаралық террористік ұйымдардың қызметіне қатысқаны үшін 2017 жылдан бері іздеуде болған. Күдікті Түркия аумағында анықталып, 2025 жылы Қазақстанға депортацияланған және қылмыстық іс аясында қамауға алынған. Сот үкімімен ол сегіз жылға бас бостандығынан айырылды.
Тағы бір сотталған Шымкент тұрғыны әлеуметтік желілерде терроризм идеологиясын насихаттап, айналасындағы адамдарды зорлық-зомбылық әрекеттерін жасауға үгіттеген. Ол тоғыз жылға бас бостандығынан айырылды.
"Осы кезеңде жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Астана, Алматы, Шымкент қалаларында, сондай-ақ Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Маңғыстау және Түркістан облыстарында 28 адам ұсталды", – деп хабарлады ҰҚК.
Олар терроризмді насихаттады, діни алауыздықты қоздырды, интернетте және өз ортасында тыйым салынған материалдарды таратты, сондай-ақ экстремистік ұйымның қызметіне қатысты деген күдікке ілінді.
Қазіргі уақытта Қылмыстық кодекстің тиісті баптары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр.
Өзге ақпарат ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес жарияланбайды.
Бұған дейін ҰҚК Қазақстан шекарасындағы ахуал туралы хабарлаған еді. Толығырақ сілтемеден оқуға болады.