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Қоғам

Жаңа мемлекет құруға және терроризмге шақырған: ҰҚК экстремистерді ұстады

Жаңа мемлекет құруға және терроризмге шақырған: ҰҚК экстремистерді ұстады , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 12:40 Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті 2026 жылғы 12 маусымда терроризмге қарсы іс-қимыл туралы есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, 2026 жылғы сәуір-мамыр айларында ҰҚК тергеп-тексерген қылмыстық істер бойынша террористік және экстремистік қылмыстар жасағаны үшін 13 адам әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына сотталды.

Олардың бірі, Астана қаласының тұрғыны әлеуметтік желілерде террористік идеологияны насихаттаған, сондай-ақ айналасындағыларды террористік белсенділік аймақтарына шығуға үгіттеген. Сот шешімімен ол 8 жылға бас бостандығынан айырылды.

Жаңа мемлекет құруға және терроризмге шақырған: ҰҚК экстремистерді ұстады , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 12:40

Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі

Ал Шымкент қаласының тумасы айналасындағыларды Қазақстанда теократиялық мемлекетін құруға шақырып, терроризм идеяларын таратқан. Сот оны 7 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

Жаңа мемлекет құруға және терроризмге шақырған: ҰҚК экстремистерді ұстады , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.06.2026 12:40

Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі

"Осы кезеңде Астана, Алматы, Шымкент қалаларында, Атырау, Ақтөбе, Жамбыл, Қарағанды, Түркістан және Абай облыстарында осындай қылмыстар жасады деген күдікпен 11 адам, оның ішінде 2 шетелдік және шетелден экстрадицияланған 3 Қазақстан азаматы ұсталды. Олар ғаламторда және өз айналасында экстремистік материалдарды таратты, террористік белсенділік аймақтарына шығуға және өздерінің ұстанымдарымен келіспейтін адамдарға қатысты зорлық-зомбылыққа шақырды деп күдіктелуде",- делінген ақпаратта.

Қылмыстық кодекстің тиісті баптарында сотқа дейінгі тергеп-тексерулер жүргізілуде.

Бұған дейін ҰҚК қызметкерлері ірі есірткі зертханасының қызметін тоқтатқанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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